Намагався зірвати контрудари бригади ЗСУ під Бахмутом. СБУ затримала жителя Донеччини

Служба безпеки України викрила ще одного колаборанта під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини. Зловмисник передавав до ФСБ місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних сил України, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута.Про це повідомляє пресцентр СБУ.«Особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Також він повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости», – йдеться в повідомленні.Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер. При цьому він регулярно видаляв власну переписку з ФСБ.«Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі за рахунок проведення прицільних артобстрілів», – зазначають в СБУ.Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника «на гарячому» під час спроби передачі інформації загарбнику.Слідство встановило, що фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року він дистанційно залучений росіянами до протиправної діяльності. У їх поле зору він потрапив через неодноразові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських Телеграм-каналах.Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.