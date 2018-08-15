За вирощування конопель волинянину загрожує до 7 років позбавлення волі





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області



Правоохоронці вилучили понад 60 рослин конопель. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.



Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.



Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.



Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.



Слідство триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незаконний посів оперативники виявили на присадибній ділянці жителя Володимирського району.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської областіПравоохоронці вилучили понад 60 рослин конопель. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію