За вирощування конопель волинянину загрожує до 7 років позбавлення волі

За вирощування конопель волинянину загрожує до 7 років позбавлення волі
Незаконний посів оперативники виявили на присадибній ділянці жителя Володимирського району.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області

Правоохоронці вилучили понад 60 рослин конопель. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.

Йдеться про незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Слідство триває.


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Теги: конопля, Володимир
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