Має 42 онуки і правнуки: на Волині довгожителька відзначила 95-ліття

Має 42 онуки і правнуки: на Волині довгожителька відзначила 95-ліття
16 червня жителька села Жиричі Ратнівської громади Нефедюк Уляна Онуфріївна зустріла своє 95-річчя.

Про це повідомили у громаді.

Довгожительку привітали представники влади.

Іменинниці побажали міцного здоровʼя, сил і спокою, свій життєвий досвід передати онукам і правнукам, яких в Уляни Онуфріівни 42, і ще багато років жити в оточенні турботливої родини.

Нагадаємо, довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей.

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Теги: довгожителька, Волинь, іменини
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