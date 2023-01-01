Має 42 онуки і правнуки: на Волині довгожителька відзначила 95-ліття
Сьогодні, 11:25
16 червня жителька села Жиричі Ратнівської громади Нефедюк Уляна Онуфріївна зустріла своє 95-річчя.
Про це повідомили у громаді.
Довгожительку привітали представники влади.
Іменинниці побажали міцного здоровʼя, сил і спокою, свій життєвий досвід передати онукам і правнукам, яких в Уляни Онуфріівни 42, і ще багато років жити в оточенні турботливої родини.
Нагадаємо, довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей.
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Про це повідомили у громаді.
Довгожительку привітали представники влади.
Іменинниці побажали міцного здоровʼя, сил і спокою, свій життєвий досвід передати онукам і правнукам, яких в Уляни Онуфріівни 42, і ще багато років жити в оточенні турботливої родини.
Нагадаємо, довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей.
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