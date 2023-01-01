Має 42 онуки і правнуки: на Волині довгожителька відзначила 95-ліття

Нефедюк Уляна Онуфріївна зустріла своє 95-річчя.



Про це повідомили у громаді.



Довгожительку привітали представники влади.



Іменинниці побажали міцного здоровʼя, сил і спокою, свій життєвий досвід передати онукам і правнукам, яких в Уляни Онуфріівни 42, і ще багато років жити в оточенні турботливої родини.



Нагадаємо, довгожитель з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 червня жителька села Жиричі Ратнівської громадизустріла своє 95-річчя.Про це повідомили у громаді.Довгожительку привітали представники влади.Іменинниці побажали міцного здоровʼя, сил і спокою, свій життєвий досвід передати онукам і правнукам, яких в Уляни Онуфріівни 42, і ще багато років жити в оточенні турботливої родини.Нагадаємо, довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей

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