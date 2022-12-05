У музеї-скансені на Волині реставрують автентичні хати





Скільки часу триватиме реставрація експонатів, поки невідомо, – розповів Роман Ковальчук.



Зараз тут приводять до ладу хати з експозиції, обробляють їх від шкідників, перекривають покрівлі, – розповідає реставратор Роман Мішко.



Чоловік замінює дах на оборогу – споруді, де зберігається сіно для коней. Спершу стелить руберойд, щоб убезпечити від протікань і очерет довше зберігся.



"Треба по-новому все перекрити, щоб не мокло сіно. По цих рейках будуть битися ще рейки, а на ті рейки вже очерет. Це вже буде надовго. На 10-15 років як мінімум, а може й більше", – зазначив майстер.



Зі слів реставратора Романа Мішка, верх господарської споруди встелять очеретом, який торік заготовили працівники музею на місцевих водоймах. Каже: взимку його просушили і зв’язали у мати, яких мають майже сотню. Очеретом планують накрити і клуню, де тримають коней.



"Отакі зв’язуємо мати. Ми вже тут наготовили. Будемо крити не тільки оборіг, а ще й хати треба вже перекривати, бо дуже старий очерет. Течуть криші", – говорить майстер.



Займалася побілкою хати, яка збудована 1902 року, працівниця Олена Зімоніна. Говорить: столітні дерев’яні хати, яких у музеї налічується чотири, обробляють від шкідників, оновлюють зовні та всередині щороку.



"Попередньо хата була підготовлена до побілки, оброблена спеціальним деззасобом від шкідників, таких як шашіль, зашпакльована глиною, а тепер побілюється вапном, щоб мали гарний вигляд", – сказала працівниця музею.



Усі роботи, каже Роман Ковальчук, проводять власними силами, без залучення позаштатних робітників. Загалом на реставраційні роботи планують витрати щонайменше 150 тисяч гривень. Це гроші, які заробив музей торік та кошти з міського бюджету.



Скільки часу триватиме реставрація експонатів – важко спрогнозувати, усе залежатиме від погоди, – зазначив директор музею Роман Ковальчук.



"Тут дуже багато є різної роботи. В нас зараз працює близько 16 працівників, із них орієнтовно припадає 6 чи 7 на цей господарський відділ. Максимально хочемо зберегти ту автентичність, ті хатинки, ті музейні об’єкти, які перебувають в нас на території скансену", – каже керівник музею.



Попри те, що реставраційні роботи тривають, музей-скансен у Рокинях відкритий для відвідувачів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Музеї історії сільського господарства Волині-Скансен, що в селі Рокині Луцького району, розпочалися реставраційні роботи.Скільки часу триватиме реставрація експонатів, поки невідомо, – розповів Суспільному директор музеюЗараз тут приводять до ладу хати з експозиції, обробляють їх від шкідників, перекривають покрівлі, – розповідає реставраторЧоловік замінює дах на оборогу – споруді, де зберігається сіно для коней. Спершу стелить руберойд, щоб убезпечити від протікань і очерет довше зберігся."Треба по-новому все перекрити, щоб не мокло сіно. По цих рейках будуть битися ще рейки, а на ті рейки вже очерет. Це вже буде надовго. На 10-15 років як мінімум, а може й більше", – зазначив майстер.Зі слів реставратора Романа Мішка, верх господарської споруди встелять очеретом, який торік заготовили працівники музею на місцевих водоймах. Каже: взимку його просушили і зв’язали у мати, яких мають майже сотню. Очеретом планують накрити і клуню, де тримають коней."Отакі зв’язуємо мати. Ми вже тут наготовили. Будемо крити не тільки оборіг, а ще й хати треба вже перекривати, бо дуже старий очерет. Течуть криші", – говорить майстер.Займалася побілкою хати, яка збудована 1902 року, працівниця. Говорить: столітні дерев’яні хати, яких у музеї налічується чотири, обробляють від шкідників, оновлюють зовні та всередині щороку."Попередньо хата була підготовлена до побілки, оброблена спеціальним деззасобом від шкідників, таких як шашіль, зашпакльована глиною, а тепер побілюється вапном, щоб мали гарний вигляд", – сказала працівниця музею.Усі роботи, каже Роман Ковальчук, проводять власними силами, без залучення позаштатних робітників. Загалом на реставраційні роботи планують витрати щонайменше 150 тисяч гривень. Це гроші, які заробив музей торік та кошти з міського бюджету.Скільки часу триватиме реставрація експонатів – важко спрогнозувати, усе залежатиме від погоди, – зазначив директор музею Роман Ковальчук."Тут дуже багато є різної роботи. В нас зараз працює близько 16 працівників, із них орієнтовно припадає 6 чи 7 на цей господарський відділ. Максимально хочемо зберегти ту автентичність, ті хатинки, ті музейні об’єкти, які перебувають в нас на території скансену", – каже керівник музею.Попри те, що реставраційні роботи тривають, музей-скансен у Рокинях відкритий для відвідувачів.

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