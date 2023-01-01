У Луцьку рятувальники визволяли із зачиненої квартири хворого чоловіка

У Луцьку рятувальники визволяли із зачиненої квартири хворого чоловіка
У Луцьку на вулиці Черняховського рятувальники провели аварійне відкривання дверей квартири на п'ятому поверсі й доставили хворого чоловіка до «швидкої».

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

У понеділок, 19 червня, о 20:06, рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Луцька здійснили аварійне відкривання дверей помешкання в багатоповерхівці на вулиці Черняховського.

У квартирі перебував хворий чоловік, який потребував негайної медичної допомоги, отож рятувальники допомогли транспортувати людину з п'ятого поверху до карети «швидкої».

У Луцьку рятувальники визволяли із зачиненої квартири хворого чоловіка

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Теги: рятувальники, Луцьк, «швидка»
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