У Луцьку рятувальники визволяли із зачиненої квартири хворого чоловіка





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



У понеділок, 19 червня, о 20:06, рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Луцька здійснили аварійне відкривання дверей помешкання в багатоповерхівці на вулиці Черняховського.



У квартирі перебував хворий чоловік, який потребував негайної медичної допомоги, отож рятувальники допомогли транспортувати людину з п'ятого поверху до карети «швидкої».





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