У Луцьку рятувальники визволяли із зачиненої квартири хворого чоловіка
Сьогодні, 12:00
У Луцьку на вулиці Черняховського рятувальники провели аварійне відкривання дверей квартири на п'ятому поверсі й доставили хворого чоловіка до «швидкої».
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
У понеділок, 19 червня, о 20:06, рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Луцька здійснили аварійне відкривання дверей помешкання в багатоповерхівці на вулиці Черняховського.
У квартирі перебував хворий чоловік, який потребував негайної медичної допомоги, отож рятувальники допомогли транспортувати людину з п'ятого поверху до карети «швидкої».
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
У понеділок, 19 червня, о 20:06, рятувальники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Луцька здійснили аварійне відкривання дверей помешкання в багатоповерхівці на вулиці Черняховського.
У квартирі перебував хворий чоловік, який потребував негайної медичної допомоги, отож рятувальники допомогли транспортувати людину з п'ятого поверху до карети «швидкої».
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