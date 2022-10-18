На Волині горіли дерев'яний житловий будинок і авто: відомі причини
Сьогодні, 12:20
У місті Камінь-Каширський загорілося авто Volkswagen, а в Турійську сталося займання житлового будинку.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
19 червня на пункт оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу транспортного засобу Volkswagen в місті Камінь-Каширський. Пожежу ліквідували співробітники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська.
Причина пожежі - несправність електричної системи.
Цього ж дня вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійськ ліквідували загорання дерев'яного житлового будинку в селі Задиби Ковельського району.
Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
19 червня на пункт оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу транспортного засобу Volkswagen в місті Камінь-Каширський. Пожежу ліквідували співробітники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська.
Причина пожежі - несправність електричної системи.
Цього ж дня вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійськ ліквідували загорання дерев'яного житлового будинку в селі Задиби Ковельського району.
Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.
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