На Волині горіли дерев'яний житловий будинок і авто: відомі причини

На Волині горіли дерев'яний житловий будинок і авто: відомі причини
У місті Камінь-Каширський загорілося авто Volkswagen, а в Турійську сталося займання житлового будинку.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

19 червня на пункт оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу транспортного засобу Volkswagen в місті Камінь-Каширський. Пожежу ліквідували співробітники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська.

Причина пожежі - несправність електричної системи.

Цього ж дня вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійськ ліквідували загорання дерев'яного житлового будинку в селі Задиби Ковельського району.

Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.

На Волині горіли дерев'яний житловий будинок і авто: відомі причини

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Теги: пожежа, житловий будинок, коротке замикання, Волинь
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