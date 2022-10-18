На Волині горіли дерев'яний житловий будинок і авто: відомі причини





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



19 червня на пункт оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу транспортного засобу Volkswagen в місті Камінь-Каширський. Пожежу ліквідували співробітники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська.



Причина пожежі - несправність електричної системи.



Цього ж дня вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійськ ліквідували загорання дерев'яного житлового будинку в селі Задиби Ковельського району.



Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Камінь-Каширський загорілося авто Volkswagen, а в Турійську сталося займання житлового будинку.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.19 червня на пункт оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу транспортного засобу Volkswagen в місті Камінь-Каширський. Пожежу ліквідували співробітники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширська.Причина пожежі - несправність електричної системи.Цього ж дня вогнеборці 17-ї ДПРЧ смт Турійськ ліквідували загорання дерев'яного житлового будинку в селі Задиби Ковельського району.Ймовірна причина – коротке замикання електромережі.

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