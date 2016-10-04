У Верховній Раді хочуть запровадити виплати полоненим та пораненим військовим





Про це Ярослав Железняк.



"Головне: по доплатах військовослужбовцям нічого не змінилося. Залишається норма, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Важливо: доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів. По факту це закріплює той механізм, який діє і зараз", – зазначив депутат.



Водночас у тексті додалася норма про виплати полоненим/зниклим безвісти та пораненим на лікуванні.



"Для поранених військовослужбовців, які тимчасово перебувають на лікуванні, та полонених/зниклих безвісти додатково виплачують 100 тис. грн щомісяця. Та знов ж таки на умовах КМУ", – додав Железняк.



При цьому, для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, передбачені два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 12 тис. грн. Це удвічі більше, ніж було у першому читанні.



Водночас між першою і новою версіями проєкту закону зникли згадки про доплати поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Попередньо планувалося встановити виплати від 10 до 100 тис. грн.



"Остання зміна – розмір додаткової доплати для інструкторів. В першому читанні мінімальна межа становила 10 тис. грн, в першій версії до другого читання – 20 тис. грн. Але у фінальній версії зупинилися на мінімальному розмірі в 15 тис. грн. Максимальний так і лишився 30 тис. Але знову ж на умовах та порядку встановлених КМУ. Тобто як зараз", – уточнив депутат.



Інші норми майже не змінилися. Зокрема, строковикам пропонують додаткові щомісячні виплати в 6 тис. грн, курсантам – 2350 грн.



У законопроєкті також залишились норми, які не повʼязані з фінансуванням:



не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки4

мінімальний термін проходження базової військової підготовки – не менше одного місяця;

для військових передбачена щорічна відпустка тривалістю 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами, а для курсантів – до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літної.

Як підкреслив Железняк, комітет ВР цей текст ще не розглядав, тому фінальна редакція ще може змінитися.



Голосування в залі в цілому буде вже в червні, на найближчому пленарному засіданні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді до розгляду підготували оновлений текст законопроекту 9342 щодо виплат військовослужбовцям. У ньому додалася норма про виплати полоненим/зниклим безвісти та пораненим на лікуванні.Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос""Головне: по доплатах військовослужбовцям нічого не змінилося. Залишається норма, що військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис грн. Важливо: доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених Кабінетом міністрів. По факту це закріплює той механізм, який діє і зараз", – зазначив депутат.Водночас у тексті додалася норма про виплати полоненим/зниклим безвісти та пораненим на лікуванні."Для поранених військовослужбовців, які тимчасово перебувають на лікуванні, та полонених/зниклих безвісти додатково виплачують 100 тис. грн щомісяця. Та знов ж таки на умовах КМУ", – додав Железняк.При цьому, для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, передбачені два місяці виплат за останньою займаною посадою, а з третього місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 12 тис. грн. Це удвічі більше, ніж було у першому читанні.Водночас між першою і новою версіями проєкту закону зникли згадки про доплати поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту. Попередньо планувалося встановити виплати від 10 до 100 тис. грн."Остання зміна – розмір додаткової доплати для інструкторів. В першому читанні мінімальна межа становила 10 тис. грн, в першій версії до другого читання – 20 тис. грн. Але у фінальній версії зупинилися на мінімальному розмірі в 15 тис. грн. Максимальний так і лишився 30 тис. Але знову ж на умовах та порядку встановлених КМУ. Тобто як зараз", – уточнив депутат.Інші норми майже не змінилися. Зокрема, строковикам пропонують додаткові щомісячні виплати в 6 тис. грн, курсантам – 2350 грн.У законопроєкті також залишились норми, які не повʼязані з фінансуванням:не допускати до участі у веденні бойових дій військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки4мінімальний термін проходження базової військової підготовки – не менше одного місяця;для військових передбачена щорічна відпустка тривалістю 30 днів та ще 10 днів за сімейними обставинами, а для курсантів – до 10 днів зимової відпустки та до 20 днів літної.Як підкреслив Железняк, комітет ВР цей текст ще не розглядав, тому фінальна редакція ще може змінитися.Голосування в залі в цілому буде вже в червні, на найближчому пленарному засіданні.

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