На Волині директора підприємства посадили під цілодобовий домашній арешт за шахрайство

На Волині директора підприємства посадили під цілодобовий домашній арешт за шахрайство
Директора приватного підприємства з Волині та його спільника з Чернівців підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури директору приватного підприємства на Волині та його спільнику з Чернівців повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства (ч.2 ст. 190 КК України).

Чотири рази раніше судимого чернівчанина підозрюють ще і в завідомо неправдивому повідомленні слідчому про вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 383 КК України).

За даними слідства, у лютому 2023 року спільники замовили суб'єкту господарювання у Ковелі послуги із розмитнення придбаного у Польщі автомобіля.

Згодом, коли авто вже було розмитнене, вони, використавши заздалегідь виготовлені дублікати ключа, просто забрали його, не компенсувавши брокерам понад 70 тисяч гривень обов'язкових платежів.

Після цього чернівчанин ще і неправдиво повідомив працівникам поліції про викрадення автомобіля зі стоянки.

Директору підприємства, жителю села Любитів Ковельського району, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Його спільнику – у вигляді тримання під вартою.

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Теги: домашній арешт, шахрайство, директор підприємства, Волинь
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