Зеленський підписав закони про ввезення запчастин для дронів без сплати ПДВ і мита

Зеленський підписав закони про ввезення запчастин для дронів без сплати ПДВ і мита
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану. Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт", - йдеться в повідомленні.

"Проектами передбачається звільнення на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових (матеріали, вузли, агрегати устаткування та комплектуючі) БПЛА, що ввозяться підприємствами для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.

Підприємство, яке ввезло такі складові повинно звітувати про використання таких товарів. У разі нецільового використання таких ввезених товарів підприємство повинно буде доплатити митні платежі від яких його було звільнено та сплатити пеню.

Закони набирають чинності з дня, наступного за днем їх опублікування. Тобто післязавтра", - додав народний депутат Железняк.

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Теги: Зеленський, закони, ПДВ, БПЛа
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