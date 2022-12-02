У П’ятихатках, яке звільняли бійці з Волині, ​залишаються до 20 людей, у селі тривають бої





Про це в ефірі Юрій Малашко.



«Разом із військовими робимо все можливе, щоб цих людей вивезти. З військовими надаємо гуманітарну допомогу туди, щоб могли якомога довше протриматись та зробити усі організаційні заходи, щоб їх звідти вивезти. Не тільки з П’ятихаток», – розповів він в ефірі програми «Свобода Ранок».



За його даними, у деокуповані села, зокрема Новодарівку, Левадне та Лобкове, представники влади поки що доїхати не можуть, оскільки там проходить лінія фронту. Місцеві жителі, які раніше виїхали з населених пунктів, поки що також не можуть туди повернутися.



«Там проходить лінія оборони і контрнаступу в тому числі. Зараз якраз проходять як і військові дії, так і стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються, місця їх перебування і їхній стан. Разом з військовими та службами надаємо гуманітарну допомогу, щоб людей підтримати», – додає Малашко.



Голова Запорізької ОВА також додав, що коли російські сили перебували на окупованих територіях, вони закріпилися, зробили окопи та інші захисні споруди. Попри це, українські військові хоч і тяжко, зазначає Малашко, але йдуть вперед.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У деокупованих П’ятихатках Запорізької області залишається до 20 людей, водночас у самому селі тривають бої. Про звільнення офіційно повідомили 19 червня. Село звільнили бійці 128 окремої гірсько-штурмової бригади та 2 окремого стрілецького батальйону з Волині Про це в ефірі Радіо Свобода розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації«Разом із військовими робимо все можливе, щоб цих людей вивезти. З військовими надаємо гуманітарну допомогу туди, щоб могли якомога довше протриматись та зробити усі організаційні заходи, щоб їх звідти вивезти. Не тільки з П’ятихаток», – розповів він в ефірі програми «Свобода Ранок».За його даними, у деокуповані села, зокрема Новодарівку, Левадне та Лобкове, представники влади поки що доїхати не можуть, оскільки там проходить лінія фронту. Місцеві жителі, які раніше виїхали з населених пунктів, поки що також не можуть туди повернутися.«Там проходить лінія оборони і контрнаступу в тому числі. Зараз якраз проходять як і військові дії, так і стабілізаційні заходи щодо визначення людей, які залишаються, місця їх перебування і їхній стан. Разом з військовими та службами надаємо гуманітарну допомогу, щоб людей підтримати», – додає Малашко.Голова Запорізької ОВА також додав, що коли російські сили перебували на окупованих територіях, вони закріпилися, зробили окопи та інші захисні споруди. Попри це, українські військові хоч і тяжко, зазначає Малашко, але йдуть вперед.

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