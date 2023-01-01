Волинь відправила Херсонщині продукти харчування





Про це Юрій Погуляйко.



"Хліб та вода, буденні речі для кожної людини, для херсонців сьогодні є гострою необхідністю. Дякую постійному партнеру ОВА, благодійному фонду «Шведський центр допомоги» та його представникам, за підтримку. Завдяки волонтерам фонду вдалось швидко зібрати і відвантажити передачу. В складні часи ніхто не залишиться осторонь, і це лише частина гуманітарної допомоги, якою ми підтримуємо Херсонську область", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що Волинь постійно перебуває на зв’язку із Херсонською ОВА, щоб знати, чим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями у постраждалий регіон з Волині відправили чергову гуманітарну допомогу: фуру питної води, а також вантажівку, заповнену продуктами харчування.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Хліб та вода, буденні речі для кожної людини, для херсонців сьогодні є гострою необхідністю. Дякую постійному партнеру ОВА, благодійному фонду «Шведський центр допомоги» та його представникам, за підтримку. Завдяки волонтерам фонду вдалось швидко зібрати і відвантажити передачу. В складні часи ніхто не залишиться осторонь, і це лише частина гуманітарної допомоги, якою ми підтримуємо Херсонську область", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що Волинь постійно перебуває на зв’язку із Херсонською ОВА, щоб знати, чим допомогти мешканцям підтоплених районів

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