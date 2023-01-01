Воїн з Волині після двох важких поранень знову повернувся на передову

Воїн з Волині після двох важких поранень знову повернувся на передову
Військовослужбовець із села Качин Камінь-Каширського району Андрій Любчук користується неабияким авторитетом та повагою серед побратимів і керівного складу 24-ої механізованої бригади імені короля Данила. Адже його патріотична мотивованість допомогла йому, малярові-штукатуру, дуже швидко опанувати професійні навики солдата-санітара, проявляти сміливість і винахідливість у критичних ситуаціях. Чим неодноразово примножував здобутки нашого війська й врятував на полі бою не одне життя, щоразу ризикуючи втратити своє власне.

Про захисника пише Полісся.

31-річний Андрій став на захист Батьківщини 16 липня 2022-го у складі 46-го окремого стрілецького батальйону. Жодного бойового досвіду до цього (проходив лише «строчку» в армії) та навиків порятунку людей не мав. Усе опанував за короткий термін одразу після мобілізації й безпосередньо на полі бою.

Уже 8 місяців він з побратимами перебуває у найгарячіших фронтових точках країни. Торік у листопаді під час виконання завдання отримав перше серйозне бойове поранення у селі Бахмутське, яке уже, на жаль, повністю стерте ворогом із лиця землі.

Цієї весни, у квітні, солдат вдруге був поранений безпосередньо у Бахмуті. Попри все він вкотре повернувся у пекельне жерло подій й у строю наших захисників продовжує службу на Донеччині. Адже головна його місія – рятувати життя.

Його основні завдання – розшук, збір, винос та вивіз потерпілих з поля бою (осередків масових уражень), надання їм першої медичної допомоги та супровід евакуйованих. Хоча у воєнних умовах доводиться робити не тільки це.

«Солдат Андрій Любчук – один із тих воїнів, чий високий рівень мотивації та професійного самовдосконалення створює атмосферу довіри і взаємодопомоги у військовому колективі. Він користується заслуженим авторитетом серед бойових побратимів та докладає зусиль для якісного виконання поставлених завдань щодо захисту недоторканності кордонів Батьківщини. Досконало опанував свою військову спеціальність, став взірцем у виконанні військового обов’язку, він не боїться дивитися в очі ворога, завжди готовий до виконання наказів та доручень командира підрозділу. Своїм героїзмом, патріотизмом гідно примножує ратну славу поколінь захисників рідної землі та підтримує престиж Збройних сил України. За час служби Андрій зарекомендував себе дисциплінованим та працьовитим військовослужбовцем, який свято і непорушно дотримується Конституції України, зберігає вірність Військовій Присязі та віддано служить українському народові», – саме так свого підлеглого, уродженця нашого поліського села Качин, характеризує в листі-подяці рідним командир військової частини А0998 полковник Іван Голішевський.

Воїн з Волині після двох важких поранень знову повернувся на передову


Так, саме така відзнака днями надійшла батькові бійця Володимирові Івановичу та рідній сестрі Оксані Романюк. Адже саме вона нині замінила воїнові матір, яка кілька років тому відійшла у вічність… Вона зустрічала його після поранення, провідувала в лікарні, споряджала йому рюкзак, говорила напутні слова, коли виряджала на війну.

Воїн з Волині після двох важких поранень знову повернувся на передову


Щоденно просить у молитвах Божої опіки для брата, живе переживаннями, якщо довго не виходить на зв’язок. Андрій – єдиний син із чотирьох дітей у сім’ї, поки не одружений.

Іванна ГАЙДУЧИК

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Теги: війна, Росія, Україна
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