Театр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню конституції
Сьогодні, 14:10
До Дня конституції Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на концерт «Все буде Україна».
Про це повідомили на сторінці театру.
«"Два кольори", "Балада про мальви", "Ніч яка місячна", "Ой у вишневому саду", "Я піду в далекі гори", "Край, мій рідний край", "Червона рута"... Саме ці пісні супроводжують українців впродовж усього життя. Отож, вони й чимало інших композицій прозвучать у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру на концерті до Дня Конституції України "Все буде Україна"», – йдеться у дописі.
Концерт відбудеться 25 червня о 18:00.
Квитки – за посиланням: http://surl.li/igayi або у касі театру.
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Про це повідомили на сторінці театру.
«"Два кольори", "Балада про мальви", "Ніч яка місячна", "Ой у вишневому саду", "Я піду в далекі гори", "Край, мій рідний край", "Червона рута"... Саме ці пісні супроводжують українців впродовж усього життя. Отож, вони й чимало інших композицій прозвучать у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру на концерті до Дня Конституції України "Все буде Україна"», – йдеться у дописі.
Концерт відбудеться 25 червня о 18:00.
Квитки – за посиланням: http://surl.li/igayi або у касі театру.
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