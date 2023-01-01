Театр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню конституції

Театр у Луцьку кличе на концерт, присвячений Дню конституції
До Дня конституції Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує на концерт «Все буде Україна».

Про це повідомили на сторінці театру.

«"Два кольори", "Балада про мальви", "Ніч яка місячна", "Ой у вишневому саду", "Я піду в далекі гори", "Край, мій рідний край", "Червона рута"... Саме ці пісні супроводжують українців впродовж усього життя. Отож, вони й чимало інших композицій прозвучать у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру на концерті до Дня Конституції України "Все буде Україна"», – йдеться у дописі.

Концерт відбудеться 25 червня о 18:00.

Квитки – за посиланням: http://surl.li/igayi або у касі театру.


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Теги: концерт, Луцьк, театр, День конституції
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