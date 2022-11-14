Співпрацювала з окупантами: на Волині зрадницю-псевдопрокурорку з Луганщини засудили до 14 років за ґратами

Співпрацювала з окупантами: на Волині зрадницю-псевдопрокурорку з Луганщини засудили до 14 років за ґратами
На Волині зрадницю-псевдопрокурорку засудили до 14 років за ґратами.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.

У Луцьку слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази вини ще однієї державної зрадниці.

Нею виявилась 32-річна мешканка Луганщини, яка в умовах воєнного часу перейшла на бік ворога та почала співпрацювати з окупантами.

У квітні 2022 року вона добровільно погодилася зайняти адміністративну посаду “помічника прокурора” в незаконно створеному псевдоправоохоронному органі - “прокуратурі Станично-Луганського району”, що діє на території Щастинського району Луганської області.

На підставі зібраних доказів суд визнав жінку винуватою за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив їй 14 років ув’язнення з позбавленням права 15 років займати посади в правоохоронних органах та з конфіскацією майна.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Псевдопрокурорка, Луганщина, Волинь
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