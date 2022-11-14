Росія обстріляла житлові квартали Херсона

Росія обстріляла житлові квартали Херсона
Сьогодні зранку, 20 червня, окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада “швидкої”, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) та проводять першочергові заходи для фіксування злочину.

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Теги: Росія, Україна, війна, Херсон
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