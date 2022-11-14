Росія обстріляла житлові квартали Херсона





Про це Олександр Прокудін.



"Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада “швидкої”, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці почали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) та проводять першочергові заходи для фіксування злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні зранку, 20 червня, окупанти вкрили вогнем житлові квартали Херсона.Про це повідомив голова Херсонської ОВА"Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. За попередньою інформацією, через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада “швидкої”, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали", - йдеться в повідомленні.Правоохоронці почали досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України) та проводять першочергові заходи для фіксування злочину.

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