У ГУР розповіли, що відомо зараз про українських полонених в Угорщині

У ГУР розповіли, що відомо зараз про українських полонених в Угорщині
Українських військовополонених після передачі з рф до Угорщини не звільнили - вони все ще перебувають під наглядом з обмеженням контактів.

Про це пише УНІАН.

"Є інформація, зокрема від родичів кількох полонених, що насправді вони не були звільненні увесь цей час. Вони перебували в умовах під наглядом, контакт і зв’язок був обмежений. Зв’язок з рідними у присутності третіх осіб, лімітований", - сказав представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, Україна має є попередній список полонених, яких передали Угорщині, але Будапешт інформацію не підтверджує.

"У нас є попередній список, втім отриманий з різних джерел, зокрема оперативними каналами. Ми не можемо називати його офіційним. Є список тих осіб, яких Угорщина запитувала у Росії декілька місяців тому - там було 13 прізвищ. Є список з, ймовірно, одинадцятьма, які були передані", - сказав Юсов.

Згідно з міжнародним правом, цим питанням мав би займатися Міжнародний комітет Червоного Хреста, якому б рф та Угорщина, яка є підписантом усіх угод, зокрема Женевської конвенції, мали передати усі необхідні дані.

"Те, що ми взагалі обговорюємо цю ситуацію, дуже прикро. Бо подія, яка могла б бути абсолютно позитивною, перетворюється на якийсь драматичний детектив з дуже відчутним політичним підтекстом. Насамперед з боку росії, яка проводить ІПСО", - зазначив представник ГУР.

Юсов наголосив, що Україна й родичі військових повинні отримати комунікацію з усіма звільненими з полону. Наші спецслужби знали про російську операцію з передачі українських військовополонених Угорщині ще до офіційних заяв. Україна подавала запити щодо підтвердження чи спростування цих даних, але Угорщина все заперечувала. Будапешт дав перші коментарі вже після поширення інформації у ЗМІ.

"Спочатку казали, що вони військовополонені, потім, що вони - вільні люди, що вони самі звернулись. Але ми розуміємо, що це не так. Був запит з боку Угорщини, конкретно стосовно військовополонених. Цьому є підтвердження, у тому числі документально", - підсумував представник ГУР.

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Теги: Угорщина, полонені, росія
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