У Луцькому районі відкрили пам'ятну дошку загиблому бійцеві Олександру Пилипчуку

У Луцькому районі відкрили пам'ятну дошку загиблому бійцеві Олександру Пилипчуку
У Муравищах Луцького району на фасаді школи відкрили пам'ятну дошку загиблому бійцеві Олександру Пилипчуку.

Про це повідомили у Ківерцівській громаді.

Вчора, 19 червня, у гімназії с. Муравище відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Пилипчука Олександра Євгеновича — випускника Муравищенської школи 1994 року випуску, який загинув 18 лютого 2023 року, захищаючи територіальну цілісність України.

На урочистому мітингу були присутні дружина, діти, рідні, педагоги та учні, жителі села та представники влади.

Відкривала меморіальну дошку дружина Героя Віта Пилипчук.

Настоятель храму Святого Мученика Дмитрія Солунського, ієрей Михайло провів поминальний молебень та освятив пам’ятний знак.

"Олександр Пилипчук віддав найдорожче - своє життя, захищаючи Батьківщину. Світла пам’ять про нашого Героя назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у дописі.

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Теги: війна, Росія, Україна
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