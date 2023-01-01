На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Пилипчуком
Сьогодні, 16:50
Жителі Ківерцівської громади попрощалися з Героєм Пилипчуком Олександром Євгеновичем. Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, друзі та жителі громади.
Про це повідомляють у Ківерцівській міській раді.
Воїн загинув 18 лютого 2023 року, захищаючи Батьківщину, при виконанні бойового завдання на Донеччині. Олександр був гранатометником 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону.
Відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.
В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся, як Герой та помер, як Герой.
У Героя залишилася дружина та троє дітей.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у Ківерцівській міській раді.
Воїн загинув 18 лютого 2023 року, захищаючи Батьківщину, при виконанні бойового завдання на Донеччині. Олександр був гранатометником 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону.
Відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.
В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся, як Герой та помер, як Герой.
У Героя залишилася дружина та троє дітей.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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