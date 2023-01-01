На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Пилипчуком

Пилипчуком Олександром Євгеновичем. Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, друзі та жителі громади.



Про це



Воїн загинув 18 лютого 2023 року, захищаючи Батьківщину, при виконанні бойового завдання на Донеччині. Олександр був гранатометником 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону.

Відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.



В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Він боровся, як Герой та помер, як Герой.



У Героя залишилася дружина та троє дітей.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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