Луцький забудовник придбав більше сотні радіаторів у клієнтському просторі 104.ua «Волиньгазу»
Сьогодні, 16:29
Компанія «Інвестор» активно будується і для новенької п’ятиповерхівки в Ковелі купила 107 сталевих радіаторів. Радіатори української фірми TERRA Teknik незабаром грітимуть мешканців новобудови на вул. Глібова, 6а.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Також у клієнтському просторі 104.ua для цього будинку раніше забудовник придбав і 71 котел Baymak BYM-SE 24 Fi.
І волинські забудовники, і побутові споживачі цінують час і зручність, тому звертаються до 12-ти клієнтських просторів на Волині.
Замовити послугу та отримати якісний сервіс можна в одному місці, в будь-якому з цих Клієнтських просторів області. Персональний менеджер допоможе підібрати для квартири чи будинку радіатор або котел за необхідними технічними характеристиками та вигідною ціною, а також замовити послугу «під ключ» не лише зі встановленням газового котла, а й монтажем системи опалення.
Вартість радіатора залежить від його типу, висоти і довжини. Доставка на об’єкт замовника – в найкоротші терміни.
Діє онлайн-замовлення в інтернет-магазині 104.ua Маркет. На сайті можна самому обрати необхідний радіатор чи котел, у разі потреби проконсультуватись із менеджером за номером служби підтримки 0 800 304 104 та замовити кур’єрську доставку до своєї оселі чи найближчого поштового відділення.
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Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».
Також у клієнтському просторі 104.ua для цього будинку раніше забудовник придбав і 71 котел Baymak BYM-SE 24 Fi.
І волинські забудовники, і побутові споживачі цінують час і зручність, тому звертаються до 12-ти клієнтських просторів на Волині.
Замовити послугу та отримати якісний сервіс можна в одному місці, в будь-якому з цих Клієнтських просторів області. Персональний менеджер допоможе підібрати для квартири чи будинку радіатор або котел за необхідними технічними характеристиками та вигідною ціною, а також замовити послугу «під ключ» не лише зі встановленням газового котла, а й монтажем системи опалення.
Вартість радіатора залежить від його типу, висоти і довжини. Доставка на об’єкт замовника – в найкоротші терміни.
Діє онлайн-замовлення в інтернет-магазині 104.ua Маркет. На сайті можна самому обрати необхідний радіатор чи котел, у разі потреби проконсультуватись із менеджером за номером служби підтримки 0 800 304 104 та замовити кур’єрську доставку до своєї оселі чи найближчого поштового відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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