Луцький забудовник придбав більше сотні радіаторів у клієнтському просторі 104.ua «Волиньгазу»





Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Також у клієнтському просторі 104.ua для цього будинку раніше забудовник придбав і 71 котел Baymak BYM-SE 24 Fi.



І волинські забудовники, і побутові споживачі цінують час і зручність, тому звертаються до 12-ти клієнтських просторів на Волині.



Замовити послугу та отримати якісний сервіс можна в одному місці, в будь-якому з цих Клієнтських просторів області. Персональний менеджер допоможе підібрати для квартири чи будинку радіатор або котел за необхідними технічними характеристиками та вигідною ціною, а також замовити послугу «під ключ» не лише зі встановленням газового котла, а й монтажем системи опалення.



Вартість радіатора залежить від його типу, висоти і довжини. Доставка на об’єкт замовника – в найкоротші терміни.



Діє онлайн-замовлення в інтернет-магазині







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія «Інвестор» активно будується і для новенької п’ятиповерхівки в Ковелі купила 107 сталевих радіаторів. Радіатори української фірми TERRA Teknik незабаром грітимуть мешканців новобудови на вул. Глібова, 6а.Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Також у клієнтському просторі 104.ua для цього будинку раніше забудовник придбав і 71 котел Baymak BYM-SE 24 Fi.І волинські забудовники, і побутові споживачі цінують час і зручність, тому звертаються до 12-ти клієнтських просторів на Волині.Замовити послугу та отримати якісний сервіс можна в одному місці, в будь-якому з цих Клієнтських просторів області. Персональний менеджер допоможе підібрати для квартири чи будинку радіатор або котел за необхідними технічними характеристиками та вигідною ціною, а також замовити послугу «під ключ» не лише зі встановленням газового котла, а й монтажем системи опалення.Вартість радіатора залежить від його типу, висоти і довжини. Доставка на об’єкт замовника – в найкоротші терміни.Діє онлайн-замовлення в інтернет-магазині 104.ua Маркет . На сайті можна самому обрати необхідний радіатор чи котел, у разі потреби проконсультуватись із менеджером за номером служби підтримки 0 800 304 104 та замовити кур’єрську доставку до своєї оселі чи найближчого поштового відділення.

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