Волинянину повідомили про підозру у незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї

Волинянину повідомили про підозру у незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї
Волинянина підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю. За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 52-річному жителю села Поступель Ковельського району повідомлено про підозру у незаконній переробці вогнепальної зброї та у її незаконному носінні та зберіганні.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, раніше судимий за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, чоловік у листопаді 2022 року переробив сигнальний пістолет «ОСП-30», зразка 1930 року, для стрільби мисливськими патронами до гладкоствольної зброї 20 калібру та зберігав його у себе в оселі.

Триває досудове розслідування.

Наголошуємо, у відповідності до санкцій ч. 1 ст. 263 -1 та ч.1 ст. 263 КК України, незаконна переробка вогнепальної зброї, її незаконне носіння та зберігання караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Волинянину повідомили про підозру у незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї


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Теги: Волинянин, зброя, прокуратура
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