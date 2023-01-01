Волинянину повідомили про підозру у незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї

Волинянина підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю. За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 52-річному жителю села Поступель Ковельського району повідомлено про підозру у незаконній переробці вогнепальної зброї та у її незаконному носінні та зберіганні.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, раніше судимий за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, чоловік у листопаді 2022 року переробив сигнальний пістолет «ОСП-30», зразка 1930 року, для стрільби мисливськими патронами до гладкоствольної зброї 20 калібру та зберігав його у себе в оселі.Триває досудове розслідування.Наголошуємо, у відповідності до санкцій ч. 1 ст. 263 -1 та ч.1 ст. 263 КК України, незаконна переробка вогнепальної зброї, її незаконне носіння та зберігання караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.