Волинянину повідомили про підозру у незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї
Сьогодні, 16:37
Волинянина підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю. За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 52-річному жителю села Поступель Ковельського району повідомлено про підозру у незаконній переробці вогнепальної зброї та у її незаконному носінні та зберіганні.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, раніше судимий за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, чоловік у листопаді 2022 року переробив сигнальний пістолет «ОСП-30», зразка 1930 року, для стрільби мисливськими патронами до гладкоствольної зброї 20 калібру та зберігав його у себе в оселі.
Триває досудове розслідування.
Наголошуємо, у відповідності до санкцій ч. 1 ст. 263 -1 та ч.1 ст. 263 КК України, незаконна переробка вогнепальної зброї, її незаконне носіння та зберігання караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, раніше судимий за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, чоловік у листопаді 2022 року переробив сигнальний пістолет «ОСП-30», зразка 1930 року, для стрільби мисливськими патронами до гладкоствольної зброї 20 калібру та зберігав його у себе в оселі.
Триває досудове розслідування.
Наголошуємо, у відповідності до санкцій ч. 1 ст. 263 -1 та ч.1 ст. 263 КК України, незаконна переробка вогнепальної зброї, її незаконне носіння та зберігання караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Олександром Пилипчуком
Сьогодні, 16:50
Волинянину повідомили про підозру у незаконній переробці та зберіганні вогнепальної зброї
Сьогодні, 16:37
Луцький забудовник придбав більше сотні радіаторів у клієнтському просторі 104.ua «Волиньгазу»
Сьогодні, 16:29
Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 млрд гривень
Сьогодні, 16:15
У Луцьку майже 100 генераторів передали комунальним підприємствам та закладам освіти
Сьогодні, 15:50
Медіа