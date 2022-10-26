Мер Луцька зустрівся зі звільненим з полону лучанином Романом Гіричуком

Ігор Поліщук сьогодні, 23 лютого, зустрівся зі звільненим з полону лучанином, військовослужбовцем 2 окремого стрілецького батальйону Романом Гіричуком.



Про це він



Роман Гіричук пробув в полоні більше 7 місяців і був звільнений в січні цього року. Наразі проходить реабілітацію в нашому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій.



"Вітаємо Захисника з поверненням додому та бажаємо міцного здоров'я. Дай, Боже, повернути з полону усіх наших військових та знайти зниклих безвісти", - написав Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Луцькасьогодні, 23 лютого, зустрівся зі звільненим з полону лучанином, військовослужбовцем 2 окремого стрілецького батальйонуПро це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.Роман Гіричук пробув в полоні більше 7 місяців і був звільнений в січні цього року. Наразі проходить реабілітацію в нашому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій."Вітаємо Захисника з поверненням додому та бажаємо міцного здоров'я. Дай, Боже, повернути з полону усіх наших військових та знайти зниклих безвісти", - написав Ігор Поліщук.

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