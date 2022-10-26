Мер Луцька зустрівся зі звільненим з полону лучанином Романом Гіричуком

Мер Луцька зустрівся зі звільненим з полону лучанином Романом Гіричуком
Міський голова Луцька Ігор Поліщук сьогодні, 23 лютого, зустрівся зі звільненим з полону лучанином, військовослужбовцем 2 окремого стрілецького батальйону Романом Гіричуком.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Роман Гіричук пробув в полоні більше 7 місяців і був звільнений в січні цього року. Наразі проходить реабілітацію в нашому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій.

"Вітаємо Захисника з поверненням додому та бажаємо міцного здоров'я. Дай, Боже, повернути з полону усіх наших військових та знайти зниклих безвісти", - написав Ігор Поліщук.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, полон, звільнення, лучанин
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