Мер Луцька зустрівся зі звільненим з полону лучанином Романом Гіричуком
Сьогодні, 17:05
Міський голова Луцька Ігор Поліщук сьогодні, 23 лютого, зустрівся зі звільненим з полону лучанином, військовослужбовцем 2 окремого стрілецького батальйону Романом Гіричуком.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Роман Гіричук пробув в полоні більше 7 місяців і був звільнений в січні цього року. Наразі проходить реабілітацію в нашому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій.
"Вітаємо Захисника з поверненням додому та бажаємо міцного здоров'я. Дай, Боже, повернути з полону усіх наших військових та знайти зниклих безвісти", - написав Ігор Поліщук.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Роман Гіричук пробув в полоні більше 7 місяців і був звільнений в січні цього року. Наразі проходить реабілітацію в нашому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій.
"Вітаємо Захисника з поверненням додому та бажаємо міцного здоров'я. Дай, Боже, повернути з полону усіх наших військових та знайти зниклих безвісти", - написав Ігор Поліщук.
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