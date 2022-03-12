Українців закликають не публікувати фото та відео перебазування авіації

Українців закликають не публікувати фото та відео перебазування авіації
Військові звернулися до жителів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей та всіх українців із проханням не публікувати фото та відео перебазування авіації.

Про це йдеться в зверненні повітряного командування "Центр".

"В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих обєктів інфраструктури. Ми дякуємо вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військовоі техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань!", - йдеться в повідомленні.

У ПК "Центр" також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Теги: Росія, Україна, війна, авіація
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