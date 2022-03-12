Українців закликають не публікувати фото та відео перебазування авіації
Сьогодні, 17:20
Військові звернулися до жителів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей та всіх українців із проханням не публікувати фото та відео перебазування авіації.
Про це йдеться в зверненні повітряного командування "Центр".
"В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих обєктів інфраструктури. Ми дякуємо вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військовоі техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань!", - йдеться в повідомленні.
У ПК "Центр" також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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Про це йдеться в зверненні повітряного командування "Центр".
"В мережі інтернет з’явилися фото та відео перебазування нашої авіації у визначені позиційні райони з метою виконання бойових завдань, захисту населення України та охорони і оборони важливих обєктів інфраструктури. Ми дякуємо вам за любов та слова підтримки нашим пілотам, але ж нагадуємо і про заборону проведення фото та відео фіксації особового складу, місць розташування військовоі техніки, її кількість та напрямок передислокації - це може зашкодити виконанню поставлених завдань!", - йдеться в повідомленні.
У ПК "Центр" також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
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