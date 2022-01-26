У Луцьку водій здійснив наїзд на автобус і втік, залишивши автівку неподалік місця ДТП

У Луцьку патрульні розшукали та склали протоколи на водія, який вчинив ДТП і втік.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У вівторок, 21 лютого, інспектори отримали повідомлення від громадян про те, що на вулиці Теремнівській у Луцьку поблизу водойми стоїть покинутий автомобіль. Прибувши на місце події, поліцейські виявили Mercedes з механічними пошкодженнями, у якого були відсутні номерні знаки.Працівники відділу розшуку й опрацювання матеріалів з’ясували, що транспортний засіб причетний до ДТП, яка трапилася напередодні неподалік від місця виявлення автомобіля. За кермом — перебував 42-річний чоловік. Він здійснив наїзд на міський автобус, що стояв на зупинці громадського транспорту, розвернувся і зник з місця автопригоди.На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.