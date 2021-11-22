Жінка, яку збили на переході у Луцькому районі, померла в реанімації
Сьогодні, 18:25
Волинянка, яку ввечері 18 лютого збили на пішохідному переході в селі Струмівка, померла в реанімації.
Про це 23 лютого журналістам телеканалу «КонкурентTV» розповіла донька постраждалої у ДТП жінки.
Нагадаємо, що аварія трапилася у суботу, 18 лютого у селі Струмівка Підгайцівської громади. 66-річний водій авто «Сітроен» наїхав на 54-річну пішохідку.
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Про це 23 лютого журналістам телеканалу «КонкурентTV» розповіла донька постраждалої у ДТП жінки.
Нагадаємо, що аварія трапилася у суботу, 18 лютого у селі Струмівка Підгайцівської громади. 66-річний водій авто «Сітроен» наїхав на 54-річну пішохідку.
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