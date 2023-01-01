У Луцьку заочно засудили псевдопрокурора з так званої ЛНР





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 13 лютого, пише



Громадянин України Сергій Кійко – родом з Владивостока Російської Федерації. У 2012 році закінчив Національній університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» у Харкові і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство». Жив на Луганщині і після окупації Марківської територіальної громади пішов на співпрацю з ворогом – зайняв посаду заступника районного прокурора у псевдоутворенні Луганська народна республіка.



За інформацією слідства, «заступник прокурора» окупаційної влади підтримував антиукраїнські рухи та проявляв ненависть до української нації.



На доказ цьому слідчі Служби безпеки України наводили публікації з соціальних мереж «Instagram», «Telegram» та «Вконтакті», де зафіксовано, що чоловік брав участь в урочистих заходах присвячених дню Росії та дню так званої «ЛНР» як «заместитель прокурора Марковского района Генеральной прокуратуры «ЛНР».



Серед них – відео, де одягнутий в камуфляжну форму з шевроном «Z» і з пістолетом на поясі Сергій Кійко вітав усіх присутніх від імені «Генеральної прокуратури «ЛНР»:



«От себя лично и от работников органов прокуратуры Луганской народной республики поздравляю вас всех с днем России… тысячи интеграционных мероприятий ведут нас к главе цели, единению к исторической семье России»



За це колаборант потрапив під суд.



Обвинувачений до суду не з’явився, хоча знав про нього і публікував на своїй сторінці «Вконтакте» скріншот з повідомленням йому про підозру.



Адвокат Сергія Кійка у суді зазначив, що той мав лише бажання професійної реалізації, адже «більш успішні категорії населення залишили тимчасово окуповані території». Він також припустив, що вчинки підзахисного могли бути спровоковані фізичним чи психологічним примусом, а без присутності обвинуваченого не можна це ні підтвердити, ні спростувати.



Проте суд не зважав на такі зауваження, адже Кійко – юрист за освітою, тому протиправність своїх дій чітко розумів і усвідомлював наслідки.



Суддя Вячеслав Покидюк визнав Кійка винним за частиною 7 статті 111 Кримінального кодексу України «Колабораційна діяльність» та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Строк відбуття покарання Сергію Кійку рахуватимуть з моменту приведення вироку до виконання, тобто з моменту його фактичного затримання.



Вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений в апеляції протягом місяця.

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