У Луцьку майже 100 генераторів передали комунальним підприємствам та закладам освіти

У Луцьку 96 генераторів, отриманих за проєктом USAID, передали на баланс комунальних підприємств та закладам освіти.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.На баланс генератори отримали комунальні підприємства: “Луцьктепло”, “Луцькводоканал”, “Луцьксвітло”, “Луцькспецкомунтранс” та департамент освіти міської ради.Таке рішення про визначення балансоутримувачів генераторів дасть змогу забезпечити заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури територіальної громади незалежними джерелами електричної енергії у період воєнного стану.“Це допомога від Сполучених Штатів через проєкт USAID. Ми розпочали співпрацю з ними ще влітку минулого року. Напрацювали певний перелік необхідних засобів, які допомогли б нам пережити опалювальний сезон. Там було передбачено і генератори для нашої громади. Була дещо більша кількість, але ми дякуємо і за ці генератори. Їх потужність від п’яти до двадцяти кВт”,- зазначив міський голова Ігор Поліщук.