У Луцьку майже 100 генераторів передали комунальним підприємствам та закладам освіти
Сьогодні, 15:50
У Луцьку 96 генераторів, отриманих за проєктом USAID, передали на баланс комунальних підприємств та закладам освіти.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
На баланс генератори отримали комунальні підприємства: “Луцьктепло”, “Луцькводоканал”, “Луцьксвітло”, “Луцькспецкомунтранс” та департамент освіти міської ради.
Таке рішення про визначення балансоутримувачів генераторів дасть змогу забезпечити заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури територіальної громади незалежними джерелами електричної енергії у період воєнного стану.
“Це допомога від Сполучених Штатів через проєкт USAID. Ми розпочали співпрацю з ними ще влітку минулого року. Напрацювали певний перелік необхідних засобів, які допомогли б нам пережити опалювальний сезон. Там було передбачено і генератори для нашої громади. Була дещо більша кількість, але ми дякуємо і за ці генератори. Їх потужність від п’яти до двадцяти кВт”,- зазначив міський голова Ігор Поліщук.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
На баланс генератори отримали комунальні підприємства: “Луцьктепло”, “Луцькводоканал”, “Луцьксвітло”, “Луцькспецкомунтранс” та департамент освіти міської ради.
Таке рішення про визначення балансоутримувачів генераторів дасть змогу забезпечити заклади освіти та об’єкти критичної інфраструктури територіальної громади незалежними джерелами електричної енергії у період воєнного стану.
“Це допомога від Сполучених Штатів через проєкт USAID. Ми розпочали співпрацю з ними ще влітку минулого року. Напрацювали певний перелік необхідних засобів, які допомогли б нам пережити опалювальний сезон. Там було передбачено і генератори для нашої громади. Була дещо більша кількість, але ми дякуємо і за ці генератори. Їх потужність від п’яти до двадцяти кВт”,- зазначив міський голова Ігор Поліщук.
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