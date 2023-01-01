Коли будуть перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах: оцінка МВС





Про це повідомляє Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.



"Як тільки будуть закінчені всі експертизи з нашими колегами з Франції з Airbus, як тільки будуть закінчені всі розслідування у нас в Україні, тоді буде загальна картина, яку прокурори і представники ДБР та СБУ зможуть донести до широкого загалу та результати", - зазначив він.



За його словами, перших результатів розслідування варто очікувати не раніше, ніж за місяць.



"Я думаю, що місяць-півтора", - сказав Клименко.



Нагадаємо, 18 січня



СБУ розглядає три версії причин авіакатастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах, де загинуло керівництво МВС, будуть за півтора місяці.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справв ефірі телемарафону."Як тільки будуть закінчені всі експертизи з нашими колегами з Франції з Airbus, як тільки будуть закінчені всі розслідування у нас в Україні, тоді буде загальна картина, яку прокурори і представники ДБР та СБУ зможуть донести до широкого загалу та результати", - зазначив він.За його словами, перших результатів розслідування варто очікувати не раніше, ніж за місяць."Я думаю, що місяць-півтора", - сказав Клименко.Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС , на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.СБУ розглядає три версії причин авіакатастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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