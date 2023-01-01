Коли будуть перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах: оцінка МВС

Коли будуть перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах: оцінка МВС
Перші результати розслідування авіакатастрофи у Броварах, де загинуло керівництво МВС, будуть за півтора місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.

"Як тільки будуть закінчені всі експертизи з нашими колегами з Франції з Airbus, як тільки будуть закінчені всі розслідування у нас в Україні, тоді буде загальна картина, яку прокурори і представники ДБР та СБУ зможуть донести до широкого загалу та результати", - зазначив він.

За його словами, перших результатів розслідування варто очікувати не раніше, ніж за місяць.

"Я думаю, що місяць-півтора", - сказав Клименко.

Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

СБУ розглядає три версії причин авіакатастрофи: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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Теги: МВС, Бровари, аварія
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