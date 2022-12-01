На Волині 122 підприємці отримали грант на розвиток бізнесу в рамках проєкту «єРобота»





Про це Юрій Погуляйко.



Державний проєкт «єРобота» стартував 1 липня 2022 року. На Волині вже 122 учасники отримали схвальну відповідь на заявку в отриманні фінансової допомоги для бізнесу.



В області буде створено 226 нових робочих місць, на які вже працевлаштовані 38 людей. Нагадують, що обов’язковою умовою надання мікрогранту є створення підприємцем 1-2 робочих місць, залежно від суми фінансової допомоги.



За інформацією Волинського обласного центру зайнятості, по області середній розмір гранту майже 233 тисячі гривень. Загалом можна отримати від 50 тисяч до 250 тисяч гривень.



Від 1 лютого цього року знову можна



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 122 підприємці області отримали грант на розвиток бізнесу в рамках проєкту «єРобота».Про це повідомив голова Волинської ОВАДержавний проєкт «єРобота» стартував 1 липня 2022 року. На Волині вже 122 учасники отримали схвальну відповідь на заявку в отриманні фінансової допомоги для бізнесу.В області буде створено 226 нових робочих місць, на які вже працевлаштовані 38 людей. Нагадують, що обов’язковою умовою надання мікрогранту є створення підприємцем 1-2 робочих місць, залежно від суми фінансової допомоги.За інформацією Волинського обласного центру зайнятості, по області середній розмір гранту майже 233 тисячі гривень. Загалом можна отримати від 50 тисяч до 250 тисяч гривень.Від 1 лютого цього року знову можна подати заявку на отримання гранту через портал Дія . На грант можуть претендувати як діючі підприємці, так і люди, котрі не мають досвіду підприємницької діяльності.

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