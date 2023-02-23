За рік РФ випустила по Україні понад 5 тисяч ракет і завдала майже 3,5 тисячі авіаударів, – Генштаб

За рік РФ випустила по Україні понад 5 тисяч ракет і завдала майже 3,5 тисячі авіаударів, – Генштаб
З початку повномасштабного вторгнення від кінця лютого 2022 року Росія випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 23 лютого, пише Українська правда.

"Загалом від початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже 5 тисяч ракетних і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів", - йдеться в повідомленні.

За його словами, загарбники завдали майже 1,1 тисячі ударів із застосуванням безпілотників.

Громов також додав, що через початок "високоточного ракетного голодування" російські війська використовують протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані "вбивців авіаносців", для знищення житлових будинків українців.

Впродовж лютого українські військові збили 6 літаків ворога, 2 вертольоти РФ, 80 крилатих ракет і 84 дрони окупантів.

За словами Громова, плани Кремля не змінилися. Ворог намагається захопити ключові міста Донеччини, а до літа - захопити Луганську та Донецьку області.

Нагадаємо, що Україна знайшла спосіб завдавати ударів у тил росіян, про що свідчить серія вибухів у Маріуполі.


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Теги: Росія, Україна, війна
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