Україна знайшла спосіб завдавати ударів у тил росіян, – NYT





Про це повідомляє The New York Times, пише



Згідно з повідомленнями, ударів, крім Маріуполя, також зазнали окуповані Росією райони Донецької, Луганської та Херсонської областей. Те, як українським силам вдалося їх вразити, досі є інтригою, зазначає видання.



Навесні, взявши під свій контроль Маріуполь, Москва поступово перетворила місто на великий гарнізон, вважаючи, що воно розташоване поза досяжністю ЗСУ. Але нещодавні вибухи в місті довели протилежне.



Останні кілька днів і ночей у Маріуполі лунають потужні вибухи. Так, в ніч на 22 лютого в місті зафіксували 12 вибухів. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що є потрапляння в склад БК в аеропорту Маріуполя, а також уражено місце базування окупантів на території комбінату ім. Ілліча.



Вдень 22 лютого в місті знову чули вибухи. Петро Андрющенко зазначив, що є підтверджений "приліт" в порту. Пізніше вибухи прогриміли в районі басейну "Нептун" і заводу ім. Ілліча.



Сьогодні вночі, 23 лютого, в Маріуполі знову було шумно, а в одному з районів зникло світло. Пізніше Петро Андрющенко повідомив про три вибухи. "ЗСУ хірургічно точно проходить по базах окупантів", - зазначив Андрющенко. Після "бавовни" російські окупанти підняли авіацію над містом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна знайшла спосіб завдавати ударів у тил росіян, про що свідчить серія вибухів у Маріуполі.Про це повідомляє The New York Times, пише УНІАН Згідно з повідомленнями, ударів, крім Маріуполя, також зазнали окуповані Росією райони Донецької, Луганської та Херсонської областей. Те, як українським силам вдалося їх вразити, досі є інтригою, зазначає видання.Навесні, взявши під свій контроль Маріуполь, Москва поступово перетворила місто на великий гарнізон, вважаючи, що воно розташоване поза досяжністю ЗСУ. Але нещодавні вибухи в місті довели протилежне.Останні кілька днів і ночей у Маріуполі лунають потужні вибухи. Так, в ніч на 22 лютого в місті зафіксували 12 вибухів. Радник міського голови Маріуполяповідомив, що є потрапляння в склад БК в аеропорту Маріуполя, а також уражено місце базування окупантів на території комбінату ім. Ілліча.Вдень 22 лютого в місті знову чули вибухи. Петро Андрющенко зазначив, що є підтверджений "приліт" в порту. Пізніше вибухи прогриміли в районі басейну "Нептун" і заводу ім. Ілліча.Сьогодні вночі, 23 лютого, в Маріуполі знову було шумно, а в одному з районів зникло світло. Пізніше Петро Андрющенко повідомив про три вибухи. "ЗСУ хірургічно точно проходить по базах окупантів", - зазначив Андрющенко. Після "бавовни" російські окупанти підняли авіацію над містом.

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