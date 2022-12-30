У Луцькому районі попереджають про вибухи





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Сьогодні, 23 лютого, з 14:00 до 14:30 волинські піротехніки проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів біля села Березолуки Луцького району.



У навколишніх населених пунктах можливі звуки вибухів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Сьогодні, 23 лютого, з 14:00 до 14:30 волинські піротехніки проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів біля села Березолуки Луцького району.У навколишніх населених пунктах можливі звуки вибухів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію