У Луцькому районі попереджають про вибухи

У Луцькому районі попереджають про вибухи
На Волині відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Сьогодні, 23 лютого, з 14:00 до 14:30 волинські піротехніки проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів біля села Березолуки Луцького району.

У навколишніх населених пунктах можливі звуки вибухів.

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Теги: Луцький район, вибухи, вибухонебезпечні предмети
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