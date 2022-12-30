У Луцькому районі попереджають про вибухи
Сьогодні, 14:00
На Волині відбудеться планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сьогодні, 23 лютого, з 14:00 до 14:30 волинські піротехніки проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів біля села Березолуки Луцького району.
У навколишніх населених пунктах можливі звуки вибухів.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Сьогодні, 23 лютого, з 14:00 до 14:30 волинські піротехніки проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів біля села Березолуки Луцького району.
У навколишніх населених пунктах можливі звуки вибухів.
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