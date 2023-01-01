Троє волинян через телеграм-канали збували наркотики і психотропи

Група осіб збувала наркотики і психотропи на території області. До складу злочинного угрупування входило троє осіб – 18, 21 та 23 років. Загалом, підтверджено близько 80 фактів реалізації ними заборонених речовин на Волині.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Встановлено, що троє мешканців одного із сіл Ковельського району створили кілька телеграм-каналів, через які збували амфетамін, особливо небезпечні психотропні речовини «альфа PVP» та інші наркотичні засоби, шляхом так званих «закладок» або методом «з рук в руки», отримуючи за це грошову винагороду.Тоді у фігурантів були проведені санкціоновані обшуки. Слідчі вилучили заборонені речовини, ізоляційні стрічки, зіп-пакети, прилади для вживання наркотиків та інші предмети, що свідчать про причетність до злочинної діяльності.У їх мобільних телефонах було виявлено фото місць залишених закладок з координатами. Загалом задокументовано близько 80 фактів торгівлі наркотиками та психотропами.Поліцейські оголосили наркоділкам про підозру за трьома статтями Кримінальногоо кодексу України – ч. 3 ст. 307 (незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин), ч. 1 ст. 209 (використання коштів, здобутих злочинним шляхом), ч. 1 ст. 306 (використання грошей, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою продовження злочинної діяльності).Досудове розслідування у справі завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.