В Білорусі недостатньо військ для наступу на Україну, – Генштаб





Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив на брифінгу, повідомляє



Громов зауважив, що Мінськ продовжує надавати свою територію для навчання російських військ.



"Слід зазначити, що кількість особового складу, озброєнь і військової техніки в рамках угруповання військ так званої союзної держави недостатня для формування ударних угруповань та проведення наступу з білоруської території на територію України", - сказав Громов.



Водночас він зазначив, що угруповання РФ на території Білорусі складається з новосформованих підрозділів або таких, що зазнали значних втрат і були доукомплектовані.



"Між тим, значна частина сил та засобів, що перебувала на території Білорусі як союзні сили, вже переміщена для участі в бойових діях на території України, а на заміну надходять нові підрозділи", - сказав Громов.



Він зауважив, що Олександром Лукашенком рішення про безпосередню участь у війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Білорусі недостатньо військ для формування ударних угруповань і проведення наступу на Україну.Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУзаявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ Громов зауважив, що Мінськ продовжує надавати свою територію для навчання російських військ."Слід зазначити, що кількість особового складу, озброєнь і військової техніки в рамках угруповання військ так званої союзної держави недостатня для формування ударних угруповань та проведення наступу з білоруської території на територію України", - сказав Громов.Водночас він зазначив, що угруповання РФ на території Білорусі складається з новосформованих підрозділів або таких, що зазнали значних втрат і були доукомплектовані."Між тим, значна частина сил та засобів, що перебувала на території Білорусі як союзні сили, вже переміщена для участі в бойових діях на території України, а на заміну надходять нові підрозділи", - сказав Громов.Він зауважив, що введення у Білорусі смертної кари за державну зраду може означати тиск із боку влади на силовий блок у разі прийняття диктаторомрішення про безпосередню участь у війні проти України.

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