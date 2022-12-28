На Волинь везуть тіло бійця Андрія Богданова, який місяць вважався безвісти зниклим

На Волинь везуть тіло бійця Андрія Богданова, який місяць вважався безвісти зниклим
На війні із росіянами загинув володимирчанин Андрій Богданов.

Про це повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.

Молодший сержант уперше був мобілізований до війська у 2015 році.

Пройшовши рік служби у зоні проведення АТО, повернувся на роботу у фірму, де працював програмістом. Одразу після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю.

Андрій Богданов загинув 3 грудня 2022 року і близько місяця вважався зниклим безвісти.

"Як потім з’ясувалось, взвод, де він був командиром, пішов на допомогу товаришам, які потрапили у лещата ворога під Бахмутом. З тієї операції, на жаль, не повернувся ніхто", - написав Пальонка.

У 34-річного чоловіка залишились батьки, сестра, дружина та маленька донечка, якій нещодавно виповнилось 3 роки.

Прощання з Андрієм Богдановим та чин похорону відбудеться завтра, 24 лютого о 10.00 у храмі св. Юрія, опісля о 10.40 запрошую містян долучитись до коридору шани, яким рухатиметься похоронний кортеж, а саме – вулицею Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою до Федорівського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Богданов, загинув, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Готуйтесь битися»: як на столі Залужного розгорталася боротьба за Україну
Сьогодні, 13:45
На Волинь везуть тіло бійця Андрія Богданова, який місяць вважався безвісти зниклим
Сьогодні, 13:40
Сили ППО збили розвідувальний дрон у Київській області
Сьогодні, 13:35
Волинянка заявила поліції, що колишній чоловік викрав її малолітнього сина
Сьогодні, 13:31
Прокурори вимагатимуть суворішого покарання для волинян, які переправляли у Польщу військовозобов'язаних
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
Біля Бахмута загинув 27-річний волинянин Андрій Мельницький Біля Бахмута загинув 27-річний волинянин Андрій Мельницький
28 грудень, 2022, 11:00
Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук Від рук російських загарбників загинув волинянин Віктор Музичук
10 жовтень, 2022, 14:30
Від рук російських окупантів загинув 29-річний воїн з Волині Олександр Сак Від рук російських окупантів загинув 29-річний воїн з Волині Олександр Сак
27 вересень, 2022, 17:00
Герой з Волині врятував майже пів сотні людей з-під обстрілів і загинув. ФОТО Герой з Волині врятував майже пів сотні людей з-під обстрілів і загинув. ФОТО
26 травень, 2022, 00:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Готуйтесь битися»: як на столі Залужного розгорталася боротьба за Україну
Сьогодні, 13:45
 0
На Волинь везуть тіло бійця Андрія Богданова, який місяць вважався безвісти зниклим
Сьогодні, 13:40
 0
Сили ППО збили розвідувальний дрон у Київській області
Сьогодні, 13:35
 0
Волинянка заявила поліції, що колишній чоловік викрав її малолітнього сина
Сьогодні, 13:31
 0
Прокурори вимагатимуть суворішого покарання для волинян, які переправляли у Польщу військовозобов'язаних
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8