На Волинь везуть тіло бійця Андрія Богданова, який місяць вважався безвісти зниклим

Андрій Богданов.



Про це Ігор Пальонка.



Молодший сержант уперше був мобілізований до війська у 2015 році.



Пройшовши рік служби у зоні проведення АТО, повернувся на роботу у фірму, де працював програмістом. Одразу після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю.



Андрій Богданов загинув 3 грудня 2022 року і близько місяця вважався зниклим безвісти.



"Як потім з’ясувалось, взвод, де він був командиром, пішов на допомогу товаришам, які потрапили у лещата ворога під Бахмутом. З тієї операції, на жаль, не повернувся ніхто", - написав Пальонка.



У 34-річного чоловіка залишились батьки, сестра, дружина та маленька донечка, якій нещодавно виповнилось 3 роки.



Прощання з Андрієм Богдановим та чин похорону відбудеться завтра, 24 лютого о 10.00 у храмі св. Юрія, опісля о 10.40 запрошую містян долучитись до коридору шани, яким рухатиметься похоронний кортеж, а саме – вулицею Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою до Федорівського кладовища.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із росіянами загинув володимирчанинПро це повідомив мер ВолодимираМолодший сержант уперше був мобілізований до війська у 2015 році.Пройшовши рік служби у зоні проведення АТО, повернувся на роботу у фірму, де працював програмістом. Одразу після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати рідну землю.Андрій Богданов загинув 3 грудня 2022 року і близько місяця вважався зниклим безвісти."Як потім з’ясувалось, взвод, де він був командиром, пішов на допомогу товаришам, які потрапили у лещата ворога під Бахмутом. З тієї операції, на жаль, не повернувся ніхто", - написав Пальонка.У 34-річного чоловіка залишились батьки, сестра, дружина та маленька донечка, якій нещодавно виповнилось 3 роки.Прощання з Андрієм Богдановим та чин похорону відбудеться завтра, 24 лютого о 10.00 у храмі св. Юрія, опісля о 10.40 запрошую містян долучитись до коридору шани, яким рухатиметься похоронний кортеж, а саме – вулицею Ковельською, Данила Галицького та Устилузькою до Федорівського кладовища.

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