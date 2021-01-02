Волинянка заявила поліції, що колишній чоловік викрав її малолітнього сина





Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише



У скарзі жінка зазначила, що колишній чоловік викрав спільного малолітнього сина. У грудні 2022 року орган опіки і піклування визначив місце проживання дитини із матір’ю. За словами заявниці, у зв’язку із побоюванням за життя і здоров’я дитини вона раніше до правоохоронних органів не зверталась. Окрім того, повідомила суд, що у лютому 2022 року колишній чоловік за її адресою проживання нібито викрав належну їй банківську картку, з якої знімає кошти і використовує для власних потреб, а завдані збитки становлять близько 12 000 гривень.



Також під час особистої зустрічі чоловік погрожував розправою та вбивством жінки та її матері у випадку намагань повернути дитину.



У судовому засіданні жінка та її адвокат скаргу підтримали. Представниця Ковельського РУП – інспектор сектору ювенальної превенції мотиви скарги вважала безпідставними, а дії працівників управління поліції – законними.



Слідча суддя Юлія Волкова ухвалила зобов’язати уповноважених осіб Ковельського районного управління поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою скаржниці та повідомити суд про виконання судового рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканка одного із сіл Ковельського району заявила на свого колишнього чоловіка за викрадення малолітньої дитини, а потім звернулася до суду із скаргою на бездіяльність поліції.Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду, - пише Ковель медіа. У скарзі жінка зазначила, що колишній чоловік викрав спільного малолітнього сина. У грудні 2022 року орган опіки і піклування визначив місце проживання дитини із матір’ю. За словами заявниці, у зв’язку із побоюванням за життя і здоров’я дитини вона раніше до правоохоронних органів не зверталась. Окрім того, повідомила суд, що у лютому 2022 року колишній чоловік за її адресою проживання нібито викрав належну їй банківську картку, з якої знімає кошти і використовує для власних потреб, а завдані збитки становлять близько 12 000 гривень.Також під час особистої зустрічі чоловік погрожував розправою та вбивством жінки та її матері у випадку намагань повернути дитину.У судовому засіданні жінка та її адвокат скаргу підтримали. Представниця Ковельського РУП – інспектор сектору ювенальної превенції мотиви скарги вважала безпідставними, а дії працівників управління поліції – законними.Слідча суддя Юлія Волкова ухвалила зобов’язати уповноважених осіб Ковельського районного управління поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою скаржниці та повідомити суд про виконання судового рішення.

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