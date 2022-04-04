Прокурори вимагатимуть суворішого покарання для волинян, які переправляли у Польщу військовозобов'язаних
Сьогодні, 13:15
Прокурори Ковельської окружної прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Шацького районного суду, яким двом волинянам, визнаним винуватими у незаконному переправленні осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України), призначено покарання у виді позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Нагадаємо, 16 березня 2022 року працівники поліції та Державної прикордонної служби поблизу кордону затримали трьох жителів Ковельського району, які мали намір переправити через річку Західний Буг у Республіку Польща поза пунктами пропуску дев'ятьох військовозобов'язаних чоловіків – жителів східних областей України, в тому числі Луганська та Донецька.
З кожного бажаючого утекти переправники взяли по 500 доларів США.
Згодом суд першої інстанції визнав усіх трьох волинян винуватими у вчиненні злочину і одному із них – раніше судимому 23-річному жителю села Грабове Ковельського району – призначив покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
Двоє його спільників-односельців отримали покарання зі встановленням іспитового строку.
Оскарживши вирок, прокурори вимагатимуть для них суворішого покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Нагадаємо, 16 березня 2022 року працівники поліції та Державної прикордонної служби поблизу кордону затримали трьох жителів Ковельського району, які мали намір переправити через річку Західний Буг у Республіку Польща поза пунктами пропуску дев'ятьох військовозобов'язаних чоловіків – жителів східних областей України, в тому числі Луганська та Донецька.
З кожного бажаючого утекти переправники взяли по 500 доларів США.
Згодом суд першої інстанції визнав усіх трьох волинян винуватими у вчиненні злочину і одному із них – раніше судимому 23-річному жителю села Грабове Ковельського району – призначив покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.
Двоє його спільників-односельців отримали покарання зі встановленням іспитового строку.
Оскарживши вирок, прокурори вимагатимуть для них суворішого покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сили ППО збили розвідувальний дрон у Київській області
Сьогодні, 13:35
Прокурори вимагатимуть суворішого покарання для волинян, які переправляли у Польщу військовозобов'язаних
Сьогодні, 13:15
Медіа