Прокурори вимагатимуть суворішого покарання для волинян, які переправляли у Польщу військовозобов'язаних





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



Нагадаємо, 16 березня 2022 року працівники поліції та Державної прикордонної служби поблизу кордону затримали трьох жителів Ковельського району, які



З кожного бажаючого утекти переправники взяли по 500 доларів США.



Згодом суд першої інстанції визнав усіх трьох волинян винуватими у вчиненні злочину і одному із них – раніше судимому 23-річному жителю села Грабове Ковельського району – призначив покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.



Двоє його спільників-односельців отримали покарання зі встановленням іспитового строку.



Оскарживши вирок, прокурори вимагатимуть для них суворішого покарання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прокурори Ковельської окружної прокуратури оскаржать в апеляційному порядку вирок Шацького районного суду, яким двом волинянам, визнаним винуватими у незаконному переправленні осіб через державний кордон України із корисливих мотивів (ч.3 ст. 332 КК України), призначено покарання у виді позбавлення волі зі встановленням іспитового строку.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Нагадаємо, 16 березня 2022 року працівники поліції та Державної прикордонної служби поблизу кордону затримали трьох жителів Ковельського району, які мали намір переправити через річку Західний Буг у Республіку Польща поза пунктами пропуску дев'ятьох військовозобов'язаних чоловіків – жителів східних областей України, в тому числі Луганська та Донецька.З кожного бажаючого утекти переправники взяли по 500 доларів США.Згодом суд першої інстанції визнав усіх трьох волинян винуватими у вчиненні злочину і одному із них – раніше судимому 23-річному жителю села Грабове Ковельського району – призначив покарання у виді чотирьох років та двох місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.Двоє його спільників-односельців отримали покарання зі встановленням іспитового строку.Оскарживши вирок, прокурори вимагатимуть для них суворішого покарання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію