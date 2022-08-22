Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО
Сьогодні, 12:51
Витончені хустинки, добірні шалики та елегантні кашне від всесвітньовідомої RALPH LAUREN виявили волинські митники у вантажі, задекларованому як гуманітарна допомога.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Загалом перевізник, який 21 лютого в'їжджав в Україну через пункт пропуску "Дорогуськ- Ягодин", вказав у спрощеній формі декларації понад 4 тонни одягу, який прямував до благодійного фонду з Івано-Франківщини.
Наявність у партії новісінького брендового товару була встановлена у ході митного огляду, ініційованого фахівцями управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
На часі вантаж затримали. Проводиться документальна перевірка, скерували відповідні запити, триває митний огляд із повним відкриттям та перерахунком вантажних місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Загалом перевізник, який 21 лютого в'їжджав в Україну через пункт пропуску "Дорогуськ- Ягодин", вказав у спрощеній формі декларації понад 4 тонни одягу, який прямував до благодійного фонду з Івано-Франківщини.
Наявність у партії новісінького брендового товару була встановлена у ході митного огляду, ініційованого фахівцями управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.
На часі вантаж затримали. Проводиться документальна перевірка, скерували відповідні запити, триває митний огляд із повним відкриттям та перерахунком вантажних місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прокурори вимагатимуть суворішого покарання для волинян, які переправляли у Польщу військовозобов'язаних
Сьогодні, 13:15
Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО
Сьогодні, 12:51
На Волині викрили серійного злодія, який грабував дачні будинки
Сьогодні, 12:24
Медіа