Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО

Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО
Витончені хустинки, добірні шалики та елегантні кашне від всесвітньовідомої RALPH LAUREN виявили волинські митники у вантажі, задекларованому як гуманітарна допомога.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Загалом перевізник, який 21 лютого в'їжджав в Україну через пункт пропуску "Дорогуськ- Ягодин", вказав у спрощеній формі декларації понад 4 тонни одягу, який прямував до благодійного фонду з Івано-Франківщини.

Наявність у партії новісінького брендового товару була встановлена у ході митного огляду, ініційованого фахівцями управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

На часі вантаж затримали. Проводиться документальна перевірка, скерували відповідні запити, триває митний огляд із повним відкриттям та перерахунком вантажних місць.
Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО
Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО
Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО
Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО
Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО
Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО

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Теги: митники, Волинь, хустинки, контрабанда
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