Волинські митники зупинили контрабанду хустинок та кашне RALPH LAUREN. ФОТО

Витончені хустинки, добірні шалики та елегантні кашне від всесвітньовідомої RALPH LAUREN виявили волинські митники у вантажі, задекларованому як гуманітарна допомога.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Загалом перевізник, який 21 лютого в'їжджав в Україну через пункт пропуску "Дорогуськ- Ягодин", вказав у спрощеній формі декларації понад 4 тонни одягу, який прямував до благодійного фонду з Івано-Франківщини.Наявність у партії новісінького брендового товару була встановлена у ході митного огляду, ініційованого фахівцями управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.На часі вантаж затримали. Проводиться документальна перевірка, скерували відповідні запити, триває митний огляд із повним відкриттям та перерахунком вантажних місць.