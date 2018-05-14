У Луцьку бабусі, яка замкнулася у санвузлі, викликали рятувальників

У Луцьку бабусі, яка замкнулася у санвузлі, викликали рятувальників
За минуле чергування рятувальники двічі виїжджали на аварійне відкривання дверей квартир, де перебували літні жінки, які потребували допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

22 лютого наприкінці дня рятувальники 5 ДПРЧ здійснили аварійне відкривання дверей в квартирі на вулиці Митрополита Шептицького у Нововолинську. У помешканні перебувала жінка, яка не виходила на зв’язок з опікунами. Рятувальники потрапили у квартиру через вікно на першому поверсі й виявили жінку, яка лежала на підлозі. На щастя, вона була живою, однак не могла самотужки підвестися.

Рятувальники допомогли літній жінці підвестися й відчинили зсередини вхідні двері для працівників медичної служби й опікунів.

Схожа ситуація трапилася сьогодні близько опівночі у Луцьку на проспекті Відродження – там літня жінка також потребувала допомоги. Жінка зачинила двері до санвузла й не зуміла їх відчинити ані вона, ані товаришка, яка також перебувала у помешканні. Деблокували двері до санвузла рятувальники 1 ДПРЧ, які прибули за викликом.

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Теги: рятувальники, Луцьк, допомога
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