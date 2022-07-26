На Волині викрили серійного злодія, який грабував дачні будинки





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Зловмисник спеціалізувався на крадіжках з дачних будинків. Об’єктами його злочинних посягань, як правило, були речі повсякденного вжитку.



Нині правоохоронці встановили причетність волинянина до вчинення дев’яти крадіжок майна громадян. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить понад 20 тис. грн.



За усіма фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького районного управління поліції викрили 30-річного жителя району у вчиненні низки майнових злочинів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Зловмисник спеціалізувався на крадіжках з дачних будинків. Об’єктами його злочинних посягань, як правило, були речі повсякденного вжитку.Нині правоохоронці встановили причетність волинянина до вчинення дев’яти крадіжок майна громадян. Загальна сума завданих матеріальних збитків становить понад 20 тис. грн.За усіма фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

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