На Київщині працює ППО, – ОВА





Про це



"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що у Київській області тривога пролунала об 11.11, у столиці – 11.29.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Київщині працюють сили ППО.Про це повідомляє Київська ОВА."Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у Київській області тривога пролунала об 11.11, у столиці – 11.29.

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