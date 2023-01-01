На Київщині працює ППО, – ОВА
Сьогодні, 11:59
На Київщині працюють сили ППО.
Про це повідомляє Київська ОВА.
"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Київській області тривога пролунала об 11.11, у столиці – 11.29.
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Про це повідомляє Київська ОВА.
"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Київській області тривога пролунала об 11.11, у столиці – 11.29.
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