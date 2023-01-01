На Київщині працює ППО, – ОВА

На Київщині працює ППО, – ОВА
На Київщині працюють сили ППО.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до відбою. Бережіть себе та близьких!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Київській області тривога пролунала об 11.11, у столиці – 11.29.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії
Сьогодні, 12:16
На Київщині працює ППО, – ОВА
Сьогодні, 11:59
В Україні хочуть заборонити відправляти на фронт мобілізованих без підготовки
Сьогодні, 11:40
Була у свідомості: 16-річній волинянці провели складну операцію на головному мозку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У 4 областях України виявили штам коронавірусу Кракен
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
В Україні хочуть заборонити відправляти на фронт мобілізованих без підготовки В Україні хочуть заборонити відправляти на фронт мобілізованих без підготовки
Сьогодні, 11:40
ЗСУ відбили 90 атак росіян за добу, – Генштаб ЗСУ відбили 90 атак росіян за добу, – Генштаб
Сьогодні, 08:36
Росіяни наступають на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Росіяни наступають на 5 напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
22 лютий, 19:08
Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення Посли ЄС погодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення
22 лютий, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії
Сьогодні, 12:16
 0
На Київщині працює ППО, – ОВА
Сьогодні, 11:59
 0
В Україні хочуть заборонити відправляти на фронт мобілізованих без підготовки
Сьогодні, 11:40
 0
Була у свідомості: 16-річній волинянці провели складну операцію на головному мозку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
У 4 областях України виявили штам коронавірусу Кракен
Сьогодні, 11:02
 0
Медіа
відео
1/8