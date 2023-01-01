В Україні хочуть заборонити відправляти на фронт мобілізованих без підготовки
Сьогодні, 11:40
У ВР зареєстрували законопроект, який передбачає підготовку строком не менше трьох місяців для мобілізованих без досвіду проходження військової служби або навчальних зборів.
У законопроекті №9050 від 22 лютого пропонується доповнити двома абзацами частину першу у статті 39 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", пише УНІАН.
У проекті сказано, що "мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше - за добровільної письмової згоди мобілізованого)".
Також, "мобілізовані, які протягом останніх п’яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж одного місяця підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше - за добровільної письмової згоди мобілізованого)".
Ініціатором цього законопроекту виступив народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.
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У законопроекті №9050 від 22 лютого пропонується доповнити двома абзацами частину першу у статті 39 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", пише УНІАН.
У проекті сказано, що "мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше - за добровільної письмової згоди мобілізованого)".
Також, "мобілізовані, які протягом останніх п’яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менше ніж одного місяця підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше - за добровільної письмової згоди мобілізованого)".
Ініціатором цього законопроекту виступив народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.
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Коментарі 1
тобто зараз ця практика поширена?
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