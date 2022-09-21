У 4 областях України виявили штам коронавірусу Кракен
Сьогодні, 11:02
Референс-лабраторія Центру громадського здоров’я за результатами секвенування підтвердила варіант штаму коронавірусної хвороби Omicron XBB.1.5, також відомий під назвою Кракен у чотирьох областях України.
Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.
«Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території чотирьох областей: Сумської, де був перший пацієнт, Закарпатської, Тернопільської та Одеської», – розповіла завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних ЦГЗ Ірина Демчишина.
У Центрі громадського здоров’я зазначають, що кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє попередню.
У ЦГЗ застерегли, що хоча Omicron і переноситься легше, але має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. У зв’язку з цим необхідно пройти вакцинацію проти COVID-19, зокрема зробити і бустерне щеплення.
В Україні є спеціальна вакцина проти штаму Omicron. Для отримання щеплення не обов’язково укладати декларацію із сімейним лікарем.
Щеплення проти COVID-19 доступне для всього дорослого населення та дітей віком від 5 років.
У ЦГЗ підкреслюють, що перед вакцинацією не потрібні жодні обстеження, специфічні ліки чи дотримання дієти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.
«Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території чотирьох областей: Сумської, де був перший пацієнт, Закарпатської, Тернопільської та Одеської», – розповіла завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних ЦГЗ Ірина Демчишина.
У Центрі громадського здоров’я зазначають, що кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє попередню.
У ЦГЗ застерегли, що хоча Omicron і переноситься легше, але має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. У зв’язку з цим необхідно пройти вакцинацію проти COVID-19, зокрема зробити і бустерне щеплення.
В Україні є спеціальна вакцина проти штаму Omicron. Для отримання щеплення не обов’язково укладати декларацію із сімейним лікарем.
Щеплення проти COVID-19 доступне для всього дорослого населення та дітей віком від 5 років.
У ЦГЗ підкреслюють, що перед вакцинацією не потрібні жодні обстеження, специфічні ліки чи дотримання дієти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Була у свідомості: 16-річній волинянці провели складну операцію на головному мозку. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У 4 областях України виявили штам коронавірусу Кракен
Сьогодні, 11:02
Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону Чернігівщини: росіяни готують провокації
Сьогодні, 10:25
Як змінилися зарплати українців з початку війни
Сьогодні, 10:11
Медіа