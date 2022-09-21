У 4 областях України виявили штам коронавірусу Кракен





Про це



«Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території чотирьох областей: Сумської, де був перший пацієнт, Закарпатської, Тернопільської та Одеської», – розповіла завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних ЦГЗ Ірина Демчишина.



У Центрі громадського здоров’я зазначають, що кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє попередню.



У ЦГЗ застерегли, що хоча Omicron і переноситься легше, але має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. У зв’язку з цим необхідно пройти вакцинацію проти COVID-19, зокрема зробити і бустерне щеплення.



В Україні є спеціальна вакцина проти штаму Omicron. Для отримання щеплення не обов’язково укладати декларацію із сімейним лікарем.



Щеплення проти COVID-19 доступне для всього дорослого населення та дітей віком від 5 років.



У ЦГЗ підкреслюють, що перед вакцинацією не потрібні жодні обстеження, специфічні ліки чи дотримання дієти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Референс-лабраторія Центру громадського здоров’я за результатами секвенування підтвердила варіант штаму коронавірусної хвороби Omicron XBB.1.5, також відомий під назвою Кракен у чотирьох областях України.Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ.«Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території чотирьох областей: Сумської, де був перший пацієнт, Закарпатської, Тернопільської та Одеської», – розповіла завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних ЦГЗУ Центрі громадського здоров’я зазначають, що кожна нова мутація коронавірусу SARS-CoV-2 витісняє попередню.У ЦГЗ застерегли, що хоча Omicron і переноситься легше, але має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. У зв’язку з цим необхідно пройти вакцинацію проти COVID-19, зокрема зробити і бустерне щеплення.В Україні є спеціальна вакцина проти штаму Omicron. Для отримання щеплення не обов’язково укладати декларацію із сімейним лікарем.Щеплення проти COVID-19 доступне для всього дорослого населення та дітей віком від 5 років.У ЦГЗ підкреслюють, що перед вакцинацією не потрібні жодні обстеження, специфічні ліки чи дотримання дієти.

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