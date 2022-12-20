Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону Чернігівщини: росіяни готують провокації





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"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - пише пресслужба.



Повідомляється, що українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки поблизу кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання, а жива сила була одягнена в форму схожу на ЗСУ.



Оперативне командування наголошує, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і ніколи не вдавалися до провокацій, на відміну від військ противника.



"Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - наголосили у відомстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу кордону з Чернігівщиною українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки без знаків розпізнавання.Про це інформує ОК Північ."Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - пише пресслужба.Повідомляється, що українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки поблизу кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання, а жива сила була одягнена в форму схожу на ЗСУ.Оперативне командування наголошує, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і ніколи не вдавалися до провокацій, на відміну від військ противника."Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - наголосили у відомстві.

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