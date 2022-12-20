Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону Чернігівщини: росіяни готують провокації

Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону Чернігівщини: росіяни готують провокації
Поблизу кордону з Чернігівщиною українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки без знаків розпізнавання.

Про це інформує ОК Північ.

"Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності", - пише пресслужба.

Повідомляється, що українська розвідка зафіксувала рух колон військової техніки поблизу кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання, а жива сила була одягнена в форму схожу на ЗСУ.

Оперативне командування наголошує, що Сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і ніколи не вдавалися до провокацій, на відміну від військ противника.

"Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога", - наголосили у відомстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Чернігівщина, кордон, ЗСУ, форма, провокації, росіяни, колони техніки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У відділенні діалізу Ковельського МТМО перевіряють воду
Сьогодні, 10:47
Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону Чернігівщини: росіяни готують провокації
Сьогодні, 10:25
Як змінилися зарплати українців з початку війни
Сьогодні, 10:11
Зеленський дасть пресконференцію у річницю російського вторгнення
Сьогодні, 09:50
Прем’єр Іспанії приїхав в Київ: відвідає Ірпінь і Бучу
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
«З піснею – до перемоги»: волинський тероборонівець взяв на службу баян. ВІДЕО «З піснею – до перемоги»: волинський тероборонівець взяв на службу баян. ВІДЕО
20 грудень, 2022, 22:58
Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності Біля кордону з Білоруссю ЗСУ проходять перевірку бойової готовності
16 грудень, 2022, 19:22
Кого з росіян пускатимуть в Україну Кого з росіян пускатимуть в Україну
01 листопад, 2022, 20:41
ЗСУ вдарили по 5 складах боєприпасів росіян ЗСУ вдарили по 5 складах боєприпасів росіян
26 вересень, 2022, 05:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У відділенні діалізу Ковельського МТМО перевіряють воду
Сьогодні, 10:47
 0
Розвідка зафіксувала рух колон військової техніки в районі кордону Чернігівщини: росіяни готують провокації
Сьогодні, 10:25
 0
Як змінилися зарплати українців з початку війни
Сьогодні, 10:11
 0
Зеленський дасть пресконференцію у річницю російського вторгнення
Сьогодні, 09:50
 0
Прем’єр Іспанії приїхав в Київ: відвідає Ірпінь і Бучу
Сьогодні, 09:37
 0
Медіа
відео
1/8