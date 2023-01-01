Зеленський дасть пресконференцію у річницю російського вторгнення

Володимир Зеленський проведе пресконференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.



Про це повідомляють на сайті ОП.



"У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності", - йдеться в повідомленні.



Як вказано на сайті Офісу президента, акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:00 23 лютого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентпроведе пресконференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.Про це повідомляють на сайті ОП."У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності", - йдеться в повідомленні.Як вказано на сайті Офісу президента, акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:00 23 лютого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію