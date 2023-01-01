Зеленський дасть пресконференцію у річницю російського вторгнення

Зеленський дасть пресконференцію у річницю російського вторгнення
Президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію для ЗМІ. Вона відбудеться 24 лютого на річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляють на сайті ОП.

"У п’ятницю, 24 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Володимира Зеленського "Лютий. Рік незламності", - йдеться в повідомленні.

Як вказано на сайті Офісу президента, акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:00 23 лютого.

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Теги: Зеленський, пресконференція
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