Буданов розповів, який ракетний удар готує РФ 23-24 лютого
Сьогодні, 09:25
Російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але він буде невеликий.
Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю УП.
"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар...23-24 - у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більш як 20 разів", - сказав Буданов.
При цьому він зазначив, що тактика росіян щодо комбінації обстрілів з ракетами, дронами та повітряними кулями є досить старою.
"Це вже досить старі методи. А що у них може бути нове?" - додав очільник ГУР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю УП.
"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар...23-24 - у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більш як 20 разів", - сказав Буданов.
При цьому він зазначив, що тактика росіян щодо комбінації обстрілів з ракетами, дронами та повітряними кулями є досить старою.
"Це вже досить старі методи. А що у них може бути нове?" - додав очільник ГУР.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прем’єр Іспанії приїхав в Київ: відвідає Ірпінь і Бучу
Сьогодні, 09:37
Буданов розповів, який ракетний удар готує РФ 23-24 лютого
Сьогодні, 09:25
Росіяни понад 70 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 23 лютого
Сьогодні, 09:04
Медіа