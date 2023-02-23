Буданов розповів, який ракетний удар готує РФ 23-24 лютого





Про це Кирило Буданов в інтерв'ю УП.



"Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар...23-24 - у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більш як 20 разів", - сказав Буданов.



При цьому він зазначив, що тактика росіян щодо комбінації обстрілів з ракетами, дронами та повітряними кулями є досить старою.



"Це вже досить старі методи. А що у них може бути нове?" - додав очільник ГУР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська готуються до ракетного удару на 23-24 лютого. Але він буде невеликий.Про це заявив очільник ГУР МОв інтерв'ю УП."Давайте так: нічого незвичайного не буде. Звичайні намагання… Планується невеликий ракетний удар...23-24 - у них дві дати. Повірте мені, ми таке пережили уже більш як 20 разів", - сказав Буданов.При цьому він зазначив, що тактика росіян щодо комбінації обстрілів з ракетами, дронами та повітряними кулями є досить старою."Це вже досить старі методи. А що у них може бути нове?" - додав очільник ГУР.

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