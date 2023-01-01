Росіяни понад 70 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі

Росіяни понад 70 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі
Російські війська за минулу добу 71 раз обстріляли території Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули.

Про це повідомляє Telegram-канал Херсонської ОВА.

"Російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область. Атакували з різного озброєння - РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, сам Херсон ворог обстріляв двічі, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.

"На жаль, минула доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук російських окупантів загинули 2 жителі Херсонської області", - вказано в повідомленні.

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Теги: Херсонська область, обстріли, Росія
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