Росіяни понад 70 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі
Сьогодні, 09:10
Російські війська за минулу добу 71 раз обстріляли території Херсонської області. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули.
Про це повідомляє Telegram-канал Херсонської ОВА.
"Російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область. Атакували з різного озброєння - РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, сам Херсон ворог обстріляв двічі, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.
"На жаль, минула доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук російських окупантів загинули 2 жителі Херсонської області", - вказано в повідомленні.
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Про це повідомляє Telegram-канал Херсонської ОВА.
"Російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область. Атакували з різного озброєння - РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА", - йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, сам Херсон ворог обстріляв двічі, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.
"На жаль, минула доба не минула без жертв серед цивільного населення. Учора від рук російських окупантів загинули 2 жителі Херсонської області", - вказано в повідомленні.
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