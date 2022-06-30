Прем’єр Іспанії приїхав в Київ: відвідає Ірпінь і Бучу

Прем’єр Іспанії приїхав в Київ: відвідає Ірпінь і Бучу
Прем’єр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва з офіційним візитом та відвідає також Ірпінь і Бучу.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, пише "Європейська правда".

Найбільші іспанські видання та сам прем’єр поки не підтверджували візит, але "Суспільне" опублікувало фото з вокзалу. Раніше ЗМІ з неофіційних джерел дізналися, що Педро Санчес має приїхати саме цього дня близько 8 ранку.

Санчес вочевидь прибув до столиці потягом вранці 23 лютого. Повідомляють, що він планує відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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Теги: Іспанія, Санчес, Київ
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