Прем’єр Іспанії приїхав в Київ: відвідає Ірпінь і Бучу
Сьогодні, 09:37
Прем’єр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва з офіційним візитом та відвідає також Ірпінь і Бучу.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного, пише "Європейська правда".
Найбільші іспанські видання та сам прем’єр поки не підтверджували візит, але "Суспільне" опублікувало фото з вокзалу. Раніше ЗМІ з неофіційних джерел дізналися, що Педро Санчес має приїхати саме цього дня близько 8 ранку.
Санчес вочевидь прибув до столиці потягом вранці 23 лютого. Повідомляють, що він планує відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
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Про це повідомила кореспондентка Суспільного, пише "Європейська правда".
Найбільші іспанські видання та сам прем’єр поки не підтверджували візит, але "Суспільне" опублікувало фото з вокзалу. Раніше ЗМІ з неофіційних джерел дізналися, що Педро Санчес має приїхати саме цього дня близько 8 ранку.
Санчес вочевидь прибув до столиці потягом вранці 23 лютого. Повідомляють, що він планує відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.
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