Прем’єр Іспанії приїхав в Київ: відвідає Ірпінь і Бучу

Педро Санчес приїхав до Києва з офіційним візитом та відвідає також Ірпінь і Бучу.



Про це повідомила кореспондентка Суспільного, пише



Найбільші іспанські видання та сам прем’єр поки не підтверджували візит, але "Суспільне" опублікувало фото з вокзалу. Раніше ЗМІ з неофіційних джерел дізналися, що Педро Санчес має приїхати саме цього дня близько 8 ранку.



Санчес вочевидь прибув до столиці потягом вранці 23 лютого. Повідомляють, що він планує відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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