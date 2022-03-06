Як змінилися зарплати українців з початку війни





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У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).



Але у грудні 2022 року зарплата склала 15 116,40 гривень, що на 584,25 гривень (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700,65 гривень).



Інфляція за рік (грудень до грудня) в Україні прискорилася до 26,6%.



За даними ПФУ, середня зарплата у 2022 році склала:



- січень - 14 055,38 гривень

- лютий - 14 133,18 гривень

- березень - 13 016,16 гривень

- квітень - 12 081,96 гривень

- травень - 12 528,42 гривень

- червень - 13 957,63 гривень

- липень - 13 499,87 гривень

- серпень - 12 745,82 гривень

- вересень - 13 387,48 гривень

- жовтень - 12 949,01 гривень

- листопад 13 020,61 гривень

- грудень 15 116,40 гривень

- за 2022 рік - 13 376,21 гривень.



Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ - це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за 2022 рік. Цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).Але у грудні 2022 року зарплата склала 15 116,40 гривень, що на 584,25 гривень (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700,65 гривень).Інфляція за рік (грудень до грудня) в Україні прискорилася до 26,6%.За даними ПФУ, середня зарплата у 2022 році склала:- січень - 14 055,38 гривень- лютий - 14 133,18 гривень- березень - 13 016,16 гривень- квітень - 12 081,96 гривень- травень - 12 528,42 гривень- червень - 13 957,63 гривень- липень - 13 499,87 гривень- серпень - 12 745,82 гривень- вересень - 13 387,48 гривень- жовтень - 12 949,01 гривень- листопад 13 020,61 гривень- грудень 15 116,40 гривень- за 2022 рік - 13 376,21 гривень.Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ - це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.

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