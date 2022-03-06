Як змінилися зарплати українців з початку війни
Сьогодні, 10:11
Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за 2022 рік. Цей показник відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для розрахунку пенсії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.
У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).
Але у грудні 2022 року зарплата склала 15 116,40 гривень, що на 584,25 гривень (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700,65 гривень).
Інфляція за рік (грудень до грудня) в Україні прискорилася до 26,6%.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2022 році склала:
- січень - 14 055,38 гривень
- лютий - 14 133,18 гривень
- березень - 13 016,16 гривень
- квітень - 12 081,96 гривень
- травень - 12 528,42 гривень
- червень - 13 957,63 гривень
- липень - 13 499,87 гривень
- серпень - 12 745,82 гривень
- вересень - 13 387,48 гривень
- жовтень - 12 949,01 гривень
- листопад 13 020,61 гривень
- грудень 15 116,40 гривень
- за 2022 рік - 13 376,21 гривень.
Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ - це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту ПФУ.
У середньому за 2022 рік зарплата склала 13 376,21 гривень, що на 382,65 гривень (на 3,0%) більше, ніж за 2021 рік (12 993,56 гривень).
Але у грудні 2022 року зарплата склала 15 116,40 гривень, що на 584,25 гривень (3,7%) менше, ніж у грудні 2021 року (15 700,65 гривень).
Інфляція за рік (грудень до грудня) в Україні прискорилася до 26,6%.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2022 році склала:
- січень - 14 055,38 гривень
- лютий - 14 133,18 гривень
- березень - 13 016,16 гривень
- квітень - 12 081,96 гривень
- травень - 12 528,42 гривень
- червень - 13 957,63 гривень
- липень - 13 499,87 гривень
- серпень - 12 745,82 гривень
- вересень - 13 387,48 гривень
- жовтень - 12 949,01 гривень
- листопад 13 020,61 гривень
- грудень 15 116,40 гривень
- за 2022 рік - 13 376,21 гривень.
Державна служба статистики після початку війни припинила оприлюднювати дані щодо зарплат в Україні. Отже інформація ПФУ - це єдині доступні офіційні дані у 2022 році. Водночас показники ПФУ та Держстату зазвичай дещо відрізняються.
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