Курс валют у Луцьку 23 лютого
Сьогодні, 09:04
23 лютого готівковий курс долара становить 39.45, продають його за 39.65.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.65, а продають за – 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,84.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.65, а продають за – 42.00.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,84.
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