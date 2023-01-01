Втрати РФ: ЗСУ за добу знищили 790 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 145850 (+790) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3350 (+16) од,

- бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,

- артилерійських систем - 2352 (+7) од,

- РСЗВ - 471 (+0) од,

- засоби ППО - 244 (+1) од,

- літаків - 299 (+0) од,

- гелікоптерів - 287 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),

- крилаті ракети - 873 (+0),

- кораблі /катери - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,

- спеціальна техніка - 228 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними на ранок четверга, 23 лютого, українські військові ліквідували за добу 790 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 145 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків і 24 ББМ.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 145850 (+790) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3350 (+16) од,- бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,- артилерійських систем - 2352 (+7) од,- РСЗВ - 471 (+0) од,- засоби ППО - 244 (+1) од,- літаків - 299 (+0) од,- гелікоптерів - 287 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),- крилаті ракети - 873 (+0),- кораблі /катери - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,- спеціальна техніка - 228 (+2).

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