Втрати РФ: ЗСУ за добу знищили 790 окупантів
Сьогодні, 08:54
За даними на ранок четверга, 23 лютого, українські військові ліквідували за добу 790 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 145 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 танків і 24 ББМ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 145850 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3350 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,
- артилерійських систем - 2352 (+7) од,
- РСЗВ - 471 (+0) од,
- засоби ППО - 244 (+1) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,
- спеціальна техніка - 228 (+2).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 145850 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3350 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,
- артилерійських систем - 2352 (+7) од,
- РСЗВ - 471 (+0) од,
- засоби ППО - 244 (+1) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,
- спеціальна техніка - 228 (+2).
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